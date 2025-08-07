Un copil și un bărbat s-au electrocutat, joi, într-o piscină din localitatea Cârța, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

‘Din primele cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani și un minor de 9 ani, cetățeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat’, a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, cele două persoane au fost găsite în stare de inconștiență și le sunt aplicate manevre de resuscitare.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenție și una de stingere, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, intervin și elicopterele SMURD Brașov și Târgu Mureș.

AGERPRES