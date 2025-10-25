Turistul canadian turist a plecat la ora 5:00 în această dimineață în spre masivul Postăvarul, pe traseul albastru care leagă Tâmpa de masiv.

Update Spitalul Județean:

Pacientul canadian atacat de urs a fost operat în cursul serii de echipa de gardă din specialitatea chirurgie plastică, după o pregătire preoperatorie riguroasă realizată de colegii din ATI. În paralel, a fost inițiată o complexă terapie antibiotică și antirabică. Rănile multiple, localizate la nivelul capului și trunchiului, sunt serioase și vor implica realizarea obligatorie a unor intervenții suplimentare în următoarele zile.

Știre inițială:

Atacul ursului l-a surprins pe bărbat în zona Peșterii de Lapte, aproape de Poiana Brașov.

După ce a reușit să scape ursul care l-a atacat, turistul canadian s-a a mers până la Izvorul de la Cariera de Piatră. Aici s-a întâlnit cu un bărbat care l-a transportat la postul de Poliție din Poiana Brașov.

În acest moment, turistul canadian este în stare stabilă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Despre acest incident a postat pe o rețea de socializare și viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță.

Acesta precizează că, bărbatul a fost stabilizat si urmează sa fie operat chiar de directorul SCJU Brașov, Dan Grigorescu. Viața nu-i este pusă în pericol pentru moment dar, situația se poate schimba din cauza infecțiilor ce apar din cauza rănilor provocate de dinții și ghearele ursului, purtătoare de bacterii și microbi periculoși.

Sursa: Realitatea de Brasov