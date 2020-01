O mamă amenință că își omoară copilul (FOTO+VIDEO)

Incident, în aceste momente, în localitatea braşoveană Ghimbav.

O familie cu un copil s-a baricadat în casă, iar adulţii nu vor să deschidă autorităţilor. Evenimentul are loc chiar în timpul unei anchete sociale a Direcţiei pentru Protecţia Copilului. Sunt la fata locului cei de la SIC – IPJ, SAS – IPJ, Gruparea Mobila de Jandarmi, Politia Ghimbav si Ambulanta. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat de catre reprezentanti ai Protectiei Copilului Brasov cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 39 de ani, din orasul Ghimbav, judetul Brasov, s-ar fi baricadat in locuinta sa împreună cu fiul său minor în vârstă de 6 ani și jumătate si refuza orice comunicare cu autoritatile.

La fata locului se afla echipaje de politie, luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Brasov, precum si un negociator din cadrul IPJ Brașov, care incearca realizarea unui dialog, in vederea scoaterii in siguranta din locuinta, atat a copilului, cat si a persoanelor aflate in interior.

VOM REVENI CU DETALII