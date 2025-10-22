Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, are raportul final privind tragedia din Constanţa, acolo unde a murit tânăra polițistă de 29 de ani după ce a născut. Oficialul spune că din 2009 erau date aceste avize de funcționare, cu reevaluare anuală trecută cu bine.

Unitatea spitalicească va funcția în regim ambulatoriu atât cât i se permite.

„E necesară unitate de transfuzie sanguină pentru a putea administra pacienților sânge în cazul în care apare o hemoragie cum am avut și în cazul pacientei. Spitalul deține o astfel de unitate, dar produsele sunt depozitate impropriu în frigider de uz casnic. Unitatea are un contract cu un laborator dar el nu este acreditat, rezultatele pe infecții nu pot fi validate și nu pot fi luate în calcul. Produsele dezinfectante în timpul controlului au fost identificate cantități importante expirate. Nu au avize și autorizații actualizate pentru biocidele pe care le utilizează. Concluziile raportului arată toate un singur lucru – unitatea funcționează improvizat, nu este respectată legislația, iar DSP a avizat unitatea și a acordat aviz din 2009 în afara legii”, a declarat Alexandru Rogobete.

Sursa: Newsinn