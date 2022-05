Lungmetrajul „The Music Island”, regizat de Cosmin Zaharia, rulează în Brașov, pentru a doua săptămână consecutiv, la cinematograful „Cinema One” în Coresi Shopping Resort.

„The Music Island/Insula Muzicii este povestea unui om care prefigurează unde ar trebui să-l ducă viața, dar ar putea să nu găsească niciodată mijloacele potrivite pentru a ajunge acolo”, spune regizorul.

SINOPSISNOPSIS

Alex nu este tipul obișnuit cu care ți-ar plăcea să ieși. Este un hoț de motociclete dependent de cocaină, dependent de insulină și poartă mereu o armă.

Dar Alex nu a fost întotdeauna așa. El și-a pierdut controlul când mama sa a murit, iar tatăl lui, care consuma alcool, și-a pierdut interesul pentru el.

Într-o zi, viața i-a arătat că există speranță. L-a dus într-un loc unde a găsit mângâiere și libertate: Ibiza – Insula Muzicii.

Din nefericire, acel vis nu a durat mult. S-a întors la Londra, unde latura sa întunecată a pus stăpânire pe el. Fiind afectat de o poveste de dragoste care și-a pierdut scânteia și o alta care creștea încet, Alex pariază totul pe ceea ce l-a învățat Insula Muzicii: că încălcarea tuturor regulilor îl va elibera de povara unui trecut chinuitor.

Dar Alex nu va mai vedea niciodată apusul de soare pe Insula Muzicii.

BIOGRAFIE

Cosmin Zaharia este scenarist, producător, regizor şi actor, iar lungmetrajul său de debut, „The Music Island”, filmat în patru ţări, va avea în curând premiera în Cluj-Napoca.

Regizorul a absolvit, în iunie 2010, cursurile Facultăţii de Teatru şi Film – în Bucureşti – specializarea Actorie. Ca student – actor, a jucat multiple roluri în diverse producţii ale Companiei de Teatru „Masca” din Bucureşti, atât pe scenele din Capitală, cât şi pe cele din ţară. După absolvire, a decis ca dezvoltarea sa în meseria de actor să continue în străinătate şi, în acest sens, s-a înscris în programul de master al East 15 Acting School of London. Acest fapt i-a oferit oportunitatea de a juca în producţii londoneze, pe scene diverse, incluzând chiar scena teatrului lui William Shakespeare, Globe.

Următorul pas în carieră a fost reprezentat de Bernard Hiller’s Acting&Succes Studio, cea mai bună alegere în materie de coaching pentru oameni de succes din Los Angeles. La scurt timp după aceea, a participat la programul British Action Academy, coordonat de Andreas Petrides.

În același timp, în cariera de actor, a explorat mai multe zone, printre care și stand-up comedy. Pentru a se dezvolta în acest sens, a urmat cursul de comedie al lui Logan Murray, „Stand Up&Deliver”, în urma căruia a avut șansa de a performa în locuri precum The Comedy Store, cel mai important sediu al stand-up-ului londonez.

Imediat după aceea, a participat la diferite casting-uri pentru roluri în filme internaționale și a descoperit lumea cinematografiei. Filmele au devenit imediat pasiunea sa, iar platoul de filmare – locul unde știa că trebuie să profeseze. În acea perioadă, venind de la filmări, visa cu ochii deschiși să fie în spatele camerei, regizând propriile sale filme.

În 2017 a regizat, astfel, primul său scurt-metraj, urmat de altul, un an mai târziu. Ambele l-au pregătit pentru această provocare – primul său lungmetraj.

Lungmetrajul „The Music Island” a avut premiera internaţională în 2020, câştigând numeroase premii – Best First Time Filmmaker – Toronto Independent Film Festival of Cift, Best First Time Director (feature) – Prague International Monthly Film Festival, Best Director – Prague International Monthly Film Festival, Best Indie Feature Film – Kosice International Monthly Film Festival, Best First Time Director (feature) – Kosice International Monthly Film.