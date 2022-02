Primarul Allen Coliban a luat decizia de a prelungi termenul până la care cetățenii pot modifica sau completa acest regulament. Noua data limită este 7 februarie.

Având în vedere propunerile pe care Municipalitatea le-a primit în prima parte a lunii ianuarie, precum și modificările care s-au făcut la proiectul de act normativ care reglementează aspectul teraselor din centrul istoric, ce tipuri de produse pot fi vândute pe domeniul public sau zonele în care pot fi organizate târguri, concerte sau evenimente sportive, primarul Allen Coliban a luat decizia de a prelungi termenul până la care brașoveni își pot spune punctul de vedere cu privire la modul în care ar trebui să se deruleze activitățile comerciale, evenimentele, târgurile sau concertele pe domeniul public. Multe dintre aceste propuneri primite au vizat activitatea comercială din centrul istoric, funcționarea comisiei tehnice de evenimente și posibilitatea de a organiza de târguri de meșteșugari și în alte locuri decât promenada Parcului Titulescu.

,,Mă bucur că acest proiect de regulament a trezit atât interes din partea cetățenilor, dar și a agenților economici și organizatorilor de evenimente. Având în vedere că parte dintre propunerile venite au fost introduse în proiectul de regulament, am luat decizia de a le da posibilitatea brașovenilor de a se pronunța și pe forma actualizată, mai ales că legea transparenței impune un număr minim de zile în care cetățenii pot face propuneri, nu un număr maxim. În noua forma a regulamentului am definit mult mai detaliat zonele în care se pot desfășura activități comerciale și evenimente. Centrul istoric a fost împărțit în mai multe zone de interes, cum ar fi Piața Sfatului, Piața Sf. Ioan sau str. Republicii, cu activități specifice în fiecare zonă. Am detaliat componența Comisiei tehnice pentru evenimente și am prevăzut posibilitatea organizării de târguri meșteșugărești în alte zone decât promenada de la Parcul Titulescu. Îi invit pe brașoveni ca până luni, 7 februarie, să ne trimită propunerile lor, pentru a ne asigura că forma care va ajunge în fața Consiliului Local este și cea bazată pe nevoile și așteptările lor”, a declarat primarul Allen Coliban.

În noua formă a regulamentului, orașul a fost împărțit în 12 zone, majoritatea aflându-se în centrul istoric, fiecare zonă având stabilite foarte clar activitățile comerciale care se pot desfășura acolo. De exemplu, în Piața Sfatului vor fi permise: comerțul stradal de mic detaliu; comerțul de întâmpinare în unități comerciale (magazin, patiserie, laborator etc. – care își vor putea vinde produsele și în exteriorul unității); comerțul de întâmpinare în unități de alimentație publică (terase); activități culturale/artistice/sportive (târguri, expoziții, festivaluri, spectacole, competiții etc.); activitățile de promovare (împărțire pliante, prezentare produse etc); realizarea și comercializarea de produse ale activităților de artă, artă tradițională, artizanale, antichități, numismatice, meșteșugărești, obiecte realizate manual (hand-made) etc.; filmările; alte activități (fotografie, aparat medical, observații astronomice) și prestațiile artistice (mim, statuie umană, muzicant, artiști plastici etc.). Pentru majoritatea acestora, excepție făcând terasele, este nevoie de avizul Comisiei Tehnice de evenimente și, în anumite situații, de acordul Consiliului Local. În alte zone din centru, cum ar fi Piața Sf Ioan sau Piața Brassai, sunt permise și activitățile de agrement.

Totodată, municipalitatea a stabilit și componența Comisiei tehnice de evenimente, din care vor face parte viceprimarul de resort, un membru al Serviciului Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, un membru al Direcției Arhitect Șef, un membru al Poliției Locale Brașov și un membru al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente. În funcție de specificul situațiilor concrete, pot fi convocați în Comisia de evenimente, cu rol consultativ și membri din cadrul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Brașov, Inspectoratului de Poliție Brașov, Jandarmeriei Brașov, I.S.U., D.S.P., D.S.V. ori organizațiilor profesionale din domeniul supus analizei.

Brașovenii pot transmite propuneri de completare sau modificare a proiectului de regulament până în data de 7 februarie, către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media, e-mail: [email protected], sau prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program luni-joi, 8.00-14.00, cu pauză de dezinfecție între 11.00-11.30, și vineri de la 8.00-13.00, cu pauză de dezinfecție între 11.00-11.30). Propunerile pot fi depuse și prin completarea formularului „Depune opinie la acest proiect HCL“, ca utilizator autentificat pe portalul brasovcity.ro.

Vă reamintim că Primăria Municipiului Brașov a lansat în dezbatere publică, în data de 29 decembrie proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui nou regulament privind utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate proprietatea Municipiului Braşov, care va înlocui prevederile a trei Hotărâri de Consiliu Local aflate în vigoare, respectiv H.C.L. nr. 201/2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Brașov, H.C.L. nr.123/20019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Brașov şi H.C.L. nr.56/2004, privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Brașov, pe o perioadă de maxim 30 de zile, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice. Obiectul noului act normativ este de a reglementa, în mod unitar, modul în care se desfășoară activitatea comercială pe domeniul public și privat al municipiului. În perioada 29 decembrie – 17 ianuarie brașovenii au putut face propuneri de modificare sau completare a acestui proiect de act normativ. În urma acestui proces, proiectul de regulament a fost actualizat.