Proiectul „TEACH FOR SPEECH – învață de la mine și fii creativ !” vizează utilizarea culturii și a creativității în cadrul non-formal pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 15 ani, este implementat de Barbu Antonela Sofia PFA și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea II/2024, cu un buget total de 102.793 lei, din care 92.220 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Primele activități vor începe în 12 iulie 2024 la Brașov și vor continua în orașele: Mediaș, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, orașe cu personalități emblematice, făuritoare de istorie în domeniul cultural, al științelor și al artelor, dar și în Nocrich, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sibiu, strâns legat de numele guvernatorului Transilvaniei, Samuel von Brukenthal.

150 de copii își vor dezvolta abilitățile de comunicare, de creativitate, de gândire critică și vor deprinde tehnici de a structura un discurs despre valorile europene în cadrul atelierelor de public speaking, de comunicare, de scriere creativă, de tehnica interviului și de lectură. Vor învăța în cadrul atelierului non-formal biblioteca vie despre cum se schimbă percepția oamenilor asupra unor stereotipuri și prejudecăți.

Atelierele sunt gratuite și vor fi susținute de către zece formatori și specialiști în diferite domenii atât în cele patru biblioteci județene din țară, partenere în acest proiect: Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Biblioteca Județeană Mureș, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, cât și la Centrul de Documentare și Informare – Muzeul Gazelor Naturale Mediaș, respectiv la Centrul Cercetășesc „HC Habermann” Nocrich, filiala Organizației Naționale Cercetașii României.

Sunt puse la dispoziție 15 locuri / atelier în fiecare oraș, înscrierea fiind până la data de 10 iulie 2024.

Pentru a fi parte a Proiectului „TEACH FOR SPEECH – învață de la mine și fii creativ !” și pentru a-i înscrie pe copii la ateliere este necesar să accesați link-ul: https://forms.gle/QdbhRzhneJ41Buf28

„Proiectul „TEACH FOR SPEECH – învață de la mine și fii creativ !” co-finanțat de AFCN va oferi copiilor oportunitatea de a a-și dezvolta competențe pe care în viitor le vor folosi pe piața muncii, fie că vor îmbrățișa o carieră în domeniul jurnalistic, al comunicării, fie în cel al domeniilor culturale, artistice, antreprenoriale. Mulțumesc și sunt recunoscătoare managerilor instituților de cultură, parteneri în cadrul acestui proiect, echipei de proiect: Bogdanei Banu, Danielei Hălmaci și Răzvan Togan care îmi sunt alături pe parcursul derulării acestuia și formatorilor din cadrul bibliotecilor care aduc un plus de valoare în educarea beneficiarilor acestui proiect. Vreau să mulțumesc și primilor sponsori care susțin Proiectul TEACH FOR SPEECH – învață de la mine și fii creativ: ENSIS S.R.L., STRIM METAL S.R.L., FRIA TECHNIC WELD, Cabinet Medical Individual DOBROIU MARIA, RAEMA S.R.L., CĂLĂTOREȘTE CU RADU – Agenție de turism Mediaș. Este important pentru mine să descopăr că există parteneri și sponsori care susțin educația copiilor și se implică în astfel de proiecte derulate în 6 locații diferite din Transilvania. La finalul proiectului, copiii vor primi broșura Tips and Tricks – Trucuri pentru a-și dezvolta creativitatea și un set de cărți de joc Teach for speech, creat chiar de ei în cadrul taberei de la Nocrich.”

Programul atelierelor organizate în instituțiile culturale este următorul:

● 12 IULIE 2024

BRAȘOV

Biblioteca Județeană „George Barițiu” BRAȘOV – CASA BAIULESCU, Centrul de Resurse Educaționale

ora 9.00 – 9.30 – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ora 10.00 – 12.00 – Atelierul de public speaking susținut de Antonela Sofia Barbu, formator

ora 12.00 – 14.00 – Atelierul de tehnica interviului susținut de Alice Roman, formator

● 13 IULIE 2024

MEDIAȘ

Centrul de Documentare și Informare – Muzeul Gazelor Naturale

ora 9.00 – 9.30 – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ora 10.00 – 12.00 – Atelierul de public speaking susținut de Antonela Sofia Barbu, formator

ora 12.00 – 14.00 – Atelierul de lectură la Radio susținut de Angela Păucean, muzeograf

● 15 IULIE 2024

TG. MUREȘ

Biblioteca Județeană Mureș

ora 9.00 – 9.30 – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ora 10.00 – 12.00 – Atelierul de public speaking susținut de Antonela Sofia Barbu, formator

ora 12.00 – 14.00 – Atelierul de tehnici de comunicare susținut Anca Precup Mătieș, formator

● 29 IULIE 2024

ALBA IULIA

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” ALBA

ora 9.00 – 9.30 – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ora 10.00 – 12.00 – Atelierul de public speaking susținut de Antonela Sofia Barbu, formator

ora 12.00 – 14.00 – Atelierul BIBLIOTECA VIE susținut de Luiza Maria Pop, bibliotecar

● 30 IULIE 2024

SIBIU

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

ora 9.00 – ora 9.30 – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ora 10.00 – 12.00 – Atelierul de public speaking susținut de Antonela Sofia Barbu, formator

ora 12.00 – 14.00 – Atelierul de scriere creativă susținut de Raluca Moldovan, redactor

La începutul lunii august va fi organizat un concurs de public speaking cu tema ,,1 din cele 17 ODD-uri” pentru a motiva și alți copii să-și învingă teama de a vorbi în public, dar și pentru a se familiariza cu obiectivele de dezvoltare durabilă.

Câștigătorii acestui concurs vor fi invitați să participe la activitățile pregătite în cadrul Taberei Coolturale de la Nocrich, în perioada 16 – 17 august 2024 și să prezinte noțiunile de bază învățate, unui număr de 15 copii din mediul rural.

În cadrul Taberei Coolturale, programul va cuprinde ateliere de cercetășie și de ceramică susținute de reprezentanți ai Centrului Cercetășesc, dar și de public speaking cu Antonela Sofia Barbu, de scriere pe papirus cu Daniela Lupu, de scriere creativă cu Luiza Maria Pop, de storytelling cu Oana Dumitrean, de chitară cu artistul Silvan Stâncel.

„Proiectul „TEACH FOR SPEECH – învață de la mine și fii creativ !” se va încheia în luna octombrie 2024, interviurile înregistrate, fotografiile și toate produsele culturale vor putea fi accesate online pe site-ul www.antonelasofiabarbu.ro și pe site-urile partenerilor.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

ORGANIZATOR: BARBU ANTONELA SOFIA PFA

PARTENERI: Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Biblioteca Județeană Mureș, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Centrul de Documentare și Informare – la Muzeul Gazelor Naturale Mediaș, Centrul Cercetășesc „HC Habermann” Nocrich, filiala Organizației Naționale Cercetașii României.

SPONSORI: ENSIS S.R.L., STRIM METAL S.R.L., FRIA TECHNIC WELD, Cabinet Medical Individual DOBROIU MARIA, RAEMA S.R.L., CĂLĂTOREȘTE CU RADU – Agenție de turism Mediaș.

Sursa: Realitatea de Brasov