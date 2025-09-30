Luni, la începutul anului universitar, câteva sute de studenți au fost în fața sediului guvernului cu pancarte și au strigat sloganuri. Aceștia se plâng de reducerea cuantumului și a numărului burselor, dar și de condițiile de studiu.

-: Economia la educație nu e economie, pentru că orice ban în educație e investiție. Și sunt aici în semn de solidaritate față de colegii mei, față de prietenii mei și față de toate persoanele care trebuie să aibă un acces echitabil la educație și să-și permită ce se pare a fi astăzi luxul de a merge la școală, de a merge la liceu, de a merge la facultate și să învețe.

-: Eu sunt un student la Limbi Străine. Eu nu-mi permit să muncesc că de la mine mi se cere 75% prezență. Eu, dacă aș munci, eu aș fi forțat să nu apar la ore și după mi-aș distruge tot anul. Mai ales dacă e vorba de facultăți mai dense, Medicină, Arhitectură, astea, e pur și simplu o imposibilitate.

Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, spune că tăierea burselor afectează aproximativ 40.000 de studenți și că eliminarea acordării burselor pe perioada vacanțelor îi afectează mai ales pe cei cu probleme medicale sau cu probleme sociale.

Sergiu Covaci: Dacă fondul de burse a fost redus drastic cu peste 40%, o grămadă de studenți vor fi în fața deciziei de a continua sau nu studiile universitare.

Alături de studenți au venit și reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care în continuare strigă împotriva măsurilor luate în educație de Guvernul Bolojan, precum comasarea unităților școlare, mărirea normei de predare, dar și mărirea numărului de elevi la clasă.

Ministrul educației, Daniel David, consideră că redimensionarea burselor nu va afecta iremediabil sistemul de educație.

Ministrul a publicat un raport al activității sale în care răspunde și criticilor studenților legate de burse.

Daniel David menționează că sistemul a funcționat deja cu un buget mult mai mic în anul școlar trecut, fără blocaje, totuși ministrul a adăugat că vrea pe viitor un buget mai mare pentru burse, dar mai bine gândit. El consideră că, imediat după depășirea crizei fiscal-bugetare, trebuie alocate sume mai mari pentru studenți și readus un număr rezonabil de burse pentru olimpici.

Raportul ministrului analizează principalele măsuri de austeritate, dar cuprinde și cele mai importante planuri în perspectiva următorului an de învățământ, 2026-2027.