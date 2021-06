Asociația Iia Călătoare a revenit la secția de Pediatrie, cum a promis la deschiderea acesteia din luna martie, pentru a aduce noi daruri donate de făgărășeni și nu numai, cu speranța ca șederea celor mici în unitatea spitalicească să fie mai ușoară.

Neghiniță, Capra cu trei iezi, Harap Alb și alte personaje au un loc special, începând de ieri, în secția unde sunt tratați copiii din Țara Făgărașului. 8 tablouri inspirate din coperțile cărților cu povești și basme românești, realizate de artistul brașovean Codrin Horia Gal, au fost donate spitalului „Dr. Aurel Tulbure” prin intermediul proiectului „Cutiuța Călătoare”.

Locul de joacă are acum și mai multe jucării, numărul de televizoare din saloane a fost suplimentat, iar pentru paturile din secție a fost croită lenjerie cu diverse desene. Mai mult, fiecare copil a primit câte un pachețel cu fructe și produse de igienă personală.

„Ne-am bucurat că de 1 iunie ne-am putut întâlni din nou cu copiii. Acțiunea este o continuare a proiectului de înfrumusețare a secției de Pediatrie, iar acum am montat 8 tablouri cu scene din poveștile și basmele românești. Am adus noi jucării, donate de o familie care își are rădăcinile în Țara Făgărașului și care iubește locurile, tradițiile și oamenii de aici. Am mai instalat două televizoare și am dăruit un rând de lenjerie. Le mulțumim din suflet tuturor oamenilor care ne susțin proiectele prin donațiile pe care le fac și care se întorc în comunitate, acolo unde este nevoie”, a declarat Anca Bâtiu, președintele Asociației Iia Călătoare.