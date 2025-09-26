Autoritățile lucrează deja la o nouă strategie națională de apărare, care va ține cont de actualele provocări de securitate la nivel global, anunță președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat într-un interviu la Digi 24 că Președinția se află în dialog cu toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale pentru elaborarea acestei strategii.

„Este o obligație legală pe care orice președinte o are, s-o propună parlamentului în șase luni de la învestire. Mai avem două luni, se lucrează la ea. Adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale. Față de acum patru ani, lumea, contextul s-a schimbat foarte mult”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că, în opinia sa, șansele extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei sunt mici și el crede că Rusia nu ar fi capabilă în acest moment să atace NATO.