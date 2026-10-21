PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor. Liverpool, victorie spectaculoasă cu Villarreal, după ce a fost condusă cu 0-2

PSG a învins Barcelona cu 4-2 în Liga Campionilor, iar Liverpool a revenit de la 0-2 și a câștigat cu Villarreal, scor 4-3. Manchester City s-a impus cu 5-1.
Paris Saint-Germain a câștigat derby-ul cu FC Barcelona, scor 4-2, într-un meci spectaculos disputat marți seara, pe stadionul Parc des Princes, în etapa a treia a Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului s-a impus după o partidă cu șase goluri, în care catalanii au reușit să egaleze de două ori, dar nu au putut evita prima înfrângere a sezonului.
Într-un alt duel spectaculos al serii, Liverpool a învins-o pe Villarreal cu 4-3, după ce echipa engleză a fost condusă cu două goluri. Manchester City a obținut, la rândul său, o victorie categorică, scor 5-1, împotriva formației AEK Atena.
PSG – FC Barcelona 4-2. Francezii au decis derby-ul în ultimele minute
Confruntarea dintre PSG și Barcelona a oferit numeroase ocazii și răsturnări de situație. Echipa pregătită de Luis Enrique a deschis scorul în minutul 38, prin Désiré Doué, care a finalizat o acțiune ofensivă a gazdelor.
Barcelona a revenit în joc în minutul 55, când Xavi Espart a restabilit egalitatea. PSG a preluat din nou conducerea în minutul 72, prin Lucas Hernández, care a înscris cu o lovitură de cap.
Catalanii au reacționat din nou, iar Lamine Yamal a făcut 2-2 în minutul 79, readucând speranțele echipei sale. Bucuria Barcelonei a fost însă de scurtă durată.
Doar două minute mai târziu, Vitinha a marcat pentru 3-2, iar Fabián Ruiz a stabilit scorul final în minutul 86, după o acțiune în care Achraf Hakimi a contribuit decisiv.
Prin acest succes, PSG și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului fazei ligii, cu trei victorii din tot atâtea meciuri, în timp ce Barcelona a suferit primul eșec al sezonului.
Liverpool – Villarreal 4-3. „Cormoranii” au revenit după ce au fost conduși cu 0-2
Liverpool a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale serii în Liga Campionilor, reușind să învingă Villarreal cu 4-3, pe Anfield, după o revenire impresionantă.
Formația spaniolă a început mai bine partida și a ajuns la un avantaj de două goluri, prin Georges Mikautadze și Sergi Cardona. Liverpool a redus din diferență prin Alexis Mac Allister, iar Ronald Araújo a contribuit la revenirea gazdelor, scorul devenind 2-2.
Finalul a fost la fel de intens, cele două formații luptând pentru victorie până în ultimele minute. Liverpool a reușit să se impună cu 4-3 și să își păstreze parcursul perfect în competiție.
Succesul a menținut formația engleză în fruntea clasamentului fazei ligii, la egalitate de puncte cu PSG, diferența fiind făcută de golaveraj.
Manchester City, victorie clară cu AEK Atena
Manchester City a avut o seară mult mai liniștită, câștigând cu 5-1 în fața formației grecești AEK Atena.
Phil Foden a fost principalul protagonist al partidei, reușind un hat-trick. Elliot Anderson și Rayan Cherki au completat lista marcatorilor pentru echipa engleză, care a controlat jocul și a obținut trei puncte importante.
Atacantul Erling Haaland a fost menajat în această confruntare.
Rezultatele serii în Liga Campionilor
Meciurile de marți au adus mai multe partide cu multe goluri și rezultate importante pentru clasamentul competiției.
PSG – FC Barcelona 4-2
Liverpool – Villarreal 4-3
Manchester City – AEK Atena 5-1
Napoli – Bodø/Glimt 4-3
PSV Eindhoven – FC Porto 1-0
AS Roma – Slovan Bratislava 4-0
Atletico Madrid – Stuttgart 1-1
Etapa a treia a confirmat forma bună a unor favorite la calificare, în timp ce duelurile PSG – Barcelona și Liverpool – Villarreal au oferit unele dintre cele mai spectaculoase momente ale serii.