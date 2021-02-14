Handbalistele de la Corona, victorii pe linie în turneul de la Brăila

Corona este lider în Seria A

Handbalistele Coronei au terminat neinvinse turneul de la Braila. Duminica, in ultima partida, echipa antrenata de Simona Gogirla, Vasile Curiteanu si Gica Anton, a castigat cu scorul de 31-20 (15-12) meciul cu CSU Bacau, si se mentine, astfel pe primul loc in seria A.

Pentru Corona au marcat: Bujor 6, Munteanu 4, Soreanu 3, Lacatus 3, Olaru 3, Iordachi 3, Pacurariu 2, Darie 2, Smbatian 2, Gogirla 1, Ordog 1, Prunaru 1.

La finalul turneului, antrenoarea Coronei, Simona Gogirla a spus ca isi felicita echipa pentru intregul parcurs avut la turneul de la Braila si ca se declara multumita de prestatia fetelor. "T rebuie sa le felicit pe fete. Chiar daca au mai fost si momente in care jocul nu ne-a multumit suta la suta, per ansamblu trebuie sa recunoastem ca a iesit asa cum ne-am dorit, si anume sa terminam neinvinsi acest turneu. Vom continua sa ne pregatim la fel de bine si speram sa ne prezentam la fel si la ultimul turneu de sala, care va avea loc in luna aprilie ", a spus antrenoarea Coronei.

Corona a mai învins, în acest turneu, pe HC Dunărea Brăila (29-20), CSM Roman (33-20) și HCF Piatra Neamț (35-25).

Sursa: Realitatea de Brasov