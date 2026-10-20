Tentativă de omor în Săcele: bărbat arestat după ce ar fi lovit un tânăr cu o furcă în piept

Un bărbat de 41 de ani din Săcele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi lovit un tânăr cu o furcă în zona pieptului.
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din municipiul Săcele, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Acesta este acuzat că ar fi atacat un tânăr de 25 de ani cu o furcă, lovindu-l în zona pieptului, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.
Incidentul s-a produs în noaptea de 18 octombrie 2026, pe o stradă din Săcele. Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar cazul este anchetat de polițiștii brașoveni, sub coordonarea procurorilor.
Agresiune cu o furcă pe o stradă din Săcele
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, incidentul a avut loc în jurul orei 01:30. Aproximativ zece minute mai târziu, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la 112 cu privire la agresiunea produsă în municipiul Săcele.
Din informațiile anchetatorilor reiese că cei doi bărbați ar fi consumat împreună băuturi alcoolice înainte de izbucnirea conflictului.
În timpul altercației, bărbatul de 41 de ani ar fi folosit o furcă pentru a-l lovi pe tânărul de 25 de ani în zona pieptului. În urma agresiunii, victima a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.
Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După efectuarea primelor verificări, cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Bărbatul suspectat de comiterea agresiunii a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 19 octombrie 2026, Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Măsura a fost luată în dosarul penal în care bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor.
Ancheta continuă în cazul agresiunii din Săcele
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Anchetatorii urmează să clarifice circumstanțele conflictului și să stabilească toate elementele relevante pentru soluționarea cauzei.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.