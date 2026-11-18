Poiana Brașov se pregătește de sezonul de schi 2026-2027. Tunurile de zăpadă sunt funcționale, iar tarifele rămân neschimbate
Poiana Brașov se pregătește de sezonul de schi
Tarifele pentru transportul pe cablu în Poiana Brașov.
Pregătirile pentru sezonul de schi 2026-2027 sunt aproape de final în Poiana Brașov.
Instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost verificate și sunt funcționale, ratracurile au trecut prin revizii, iar în această perioadă se montează ultimele elemente de siguranță pe pârtii. Producerea zăpezii artificiale va începe imediat ce temperaturile vor coborî sub pragul necesar.
Reprezentanții Primăriei Brașov au efectuat, împreună cu operatorul Comprest S.A., ultimele verificări ale instalațiilor de înzăpezire. Tunurile mobile au fost amplasate în pozițiile finale, iar testele echipamentelor și ale stațiilor de pompare au fost finalizate.
Potrivit viceprimarului Dan Ghiță, producerea zăpezii artificiale va putea începe atunci când temperaturile vor coborî sub -4 grade Celsius, iar prognoza meteo va permite acest lucru.
„Suntem pregătiți pentru sezonul de schi, am verificat toate instalațiile de producere a zăpezii artificiale, am făcut revizia ratracurilor, am pus tunurile mobile pe poziție, doar temperaturile să coboare sub -4 grade și vom putea începe producția de zăpadă”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.
Lacul din Poiana Ruia este umplut în proporție de 95%
Rezerva de apă necesară producerii zăpezii artificiale este aproape de capacitatea maximă. Lacul din Poiana Ruia este umplut în proporție de 95%, iar municipalitatea estimează că acesta va ajunge la capacitate maximă în cel mult două săptămâni.
În prima etapă, zăpada produsă va fi depozitată, urmând ca, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, să înceapă amenajarea pârtiilor.
Au fost efectuate și lucrările de întreținere a utilajelor de pregătire a pârtiilor. Ratracurile Prinoth, achiziționate sezonul trecut, au trecut prin revizii simple, în timp ce utilajele PistenBully au beneficiat de intervenții complexe, care au inclus înlocuirea benzilor și patinelor, verificarea cablurilor troliului și schimbarea uleiului și a filtrelor.
În paralel, pe pârtii sunt montate plasele și saltelele de protecție necesare pentru siguranța schiorilor.
Investiții noi în domeniul schiabil din Poiana Brașov
Municipalitatea continuă și investițiile în infrastructura domeniului schiabil. Primăria Brașov se află în etapa finală a procedurii de achiziție pentru încă 14 tunuri de producere a zăpezii artificiale.
De asemenea, este în pregătire procedura de achiziție pentru extinderea capacității lacului de acumulare cu încă 50.000 de metri cubi.
Aceste investiții urmăresc creșterea capacității de înzăpezire artificială și asigurarea unor condiții cât mai bune pentru practicarea schiului și snowboardului.
Tarifele pentru transportul pe cablu
O veste importantă pentru turiștii care aleg Poiana Brașov în această iarnă este că tarifele pentru transportul pe cablu vor rămâne la același nivel ca în sezonul precedent.
Decizia a fost posibilă în urma acordului dintre municipalitate, proprietara telescaunelor Ruia și Lupului, și operatorul privat care deține celelalte instalații de transport pe cablu: telegondola, cele două telecabine și teleschiurile.
Printre tarifele pentru sezonul 2026-2027 se numără:
Skipass de o zi: 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii;
Skipass de 4 ore: 180 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii;
Abonament de 2 zile: 400 de lei pentru adulți și 210 lei pentru copii;
Abonament de 3 zile: 560 de lei pentru adulți și 290 de lei pentru copii;
Cartelă de sezon: 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii.
Reducere de 50% pentru brașoveni, în fiecare zi de miercuri
Programul „Miercurea brașovenilor” va continua și în sezonul de schi 2026-2027. Astfel, persoanele cu domiciliul în municipiul Brașov vor beneficia în fiecare zi de miercuri de o reducere de 50% la skipass-urile de o zi, de 4 ore și la cele cu valabilitate de la orele 11:00, 13:00 și 14:00.
Prin menținerea tarifelor și continuarea investițiilor în infrastructură, municipalitatea își propune să ofere condiții bune pentru schiorii și snowboarderii care vor alege Poiana Brașov în sezonul de iarnă 2026-2027.
Deschiderea pârtiilor și începerea producerii zăpezii artificiale vor depinde însă de evoluția temperaturilor și de condițiile meteorologice din perioada următoare.
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