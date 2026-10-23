Patru copii, cu vârste între 1 și 6 ani, obligați să cerșească. Doi bărbați au fost arestați preventiv

Publicat 23 oct. 2026, 11:04 Sursă realitatea.net

Patru copii cu vârste între 1 și 6 ani ar fi fost obligați să cerșească în Alba Iulia. Doi bărbați au fost arestați preventiv, iar copiii au fost preluați de Protecția Copilului Brașov.

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