Patru copii, cu vârste între 1 și 6 ani, obligați să cerșească. Doi bărbați au fost arestați preventiv

Patru copii cu vârste între 1 și 6 ani ar fi fost obligați să cerșească în Alba Iulia. Doi bărbați au fost arestați preventiv, iar copiii au fost preluați de Protecția Copilului Brașov.
Patru copii cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani ar fi fost exploatați prin cerșetorie în Alba Iulia, fiind obligați să ceară bani pe stradă până târziu în noapte. Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar o femeie este cercetată sub control judiciar. Copiii au fost identificați în județul Brașov și preluați de autoritățile de protecție a copilului.
Potrivit anchetatorilor, cazul vizează posibile infracțiuni de trafic de minori, exploatarea cerșetoriei și folosirea unui minor în scop de cerșetorie.
Patru copii ar fi fost puși să cerșească aproape zilnic
Conform informațiilor prezentate de procurorii DIICOT, începând din luna martie 2026, doi dintre suspecți, un bărbat și o femeie, s-ar fi stabilit în municipiul Alba Iulia împreună cu cei patru copii ai lor. Un alt bărbat i-ar fi însoțit.
Anchetatorii susțin că minorii ar fi fost obligați să cerșească aproape zilnic, până în luna august, fie solicitând bani direct trecătorilor, fie fiind însoțiți de unul dintre adulți în zone circulate ale orașului.
Copiii ar fi fost duși în apropierea lăcașurilor de cult, a teraselor și a localurilor, iar în unele situații ar fi rămas pe stradă până aproape de miezul nopții.
Copiii ar fi fost supuși violențelor și privați de îngrijire corespunzătoare
Potrivit anchetatorilor, minorii ar fi fost expuși la temperaturi ridicate și nu ar fi beneficiat de hrană și îngrijire corespunzătoare. De asemenea, procurorii susțin că aceștia ar fi fost supuși unor acte de violență.
Sumele obținute din cerșetorie ar fi ajuns la persoanele cercetate. Conform datelor din anchetă, banii încasați de copii ar fi putut ajunge la 1.000 de lei pe zi și ar fi fost folosiți pentru întreținerea adulților.
Doi suspecți, arestați preventiv pentru 30 de zile
În urma cercetărilor, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi bărbați, în timp ce față de femeia cercetată a fost luată măsura controlului judiciar.
Ulterior, Tribunalul Alba a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru o perioadă de 30 de zile.
Cazul este investigat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, prin structura specializată în combaterea traficului de persoane.
Copiii au fost preluați de Protecția Copilului Brașov
Cei patru minori au fost identificați în localitatea Hârseni, din județul Brașov, și preluați de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Autoritățile urmează să asigure măsurile de protecție necesare, în funcție de situația copiilor și de evaluările instituțiilor competente.