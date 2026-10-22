Iluminatul de Crăciun din Brașov: peste 1,3 milioane de luminițe vor fi aprinse pe 30 noiembrie
Iluminatul de Crăciun din Brașov / Primăria Brașov
Peste 1,3 milioane de luminițe vor împodobi Brașovul de Crăciun în 2026. Iluminatul festiv se aprinde pe 30 noiembrie, în Piața Sfatului.
Iluminatul de Crăciun din Brașov: peste 1,3 milioane de luminițe vor fi aprinse pe 30 noiembrie
Brașovul începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Peste 1,3 milioane de luminițe vor împodobi orașul în 2026, sub tema „Copilărie”. Iluminatul festiv va fi aprins pe 30 noiembrie, de la ora 17:00, în Piața Sfatului, unde este pregătit și un program artistic special.
Au început pregătirile pentru iluminatul festiv din Brașov
Primăria Brașov a început montarea ornamentelor și a instalațiilor luminoase pentru sărbătorile de iarnă. Primele modele au fost amplasate pe stâlpii de iluminat de pe Bulevardul Eroilor, iar în perioada următoare vor fi amenajate mai multe zone din oraș.
Conceptul sărbătorilor de iarnă din 2026 este „Copilărie”, tema urmând să se regăsească atât în iluminatul festiv, cât și în programul de evenimente pregătit pentru brașoveni și turiști.
Potrivit viceprimarului Dan Ghiță, peste 1,3 milioane de LED-uri vor transforma municipiul Brașov într-un oraș de poveste, cu decorațiuni în centrul istoric, la intrările în oraș și în cartiere.
Când se aprind luminițele de Crăciun în Brașov
Aprinderea iluminatului festiv este programată pentru 30 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, în Piața Sfatului.
Evenimentul va include un program artistic special, urmat de aprinderea luminițelor din bradul de Crăciun și a instalațiilor luminoase din municipiu.
„Anul acesta, peste 1,3 milioane de luminițe vor transforma Brașovul într-un oraș din poveste”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță, care a precizat că tema centrală a sărbătorilor va fi copilăria.
Ce noutăți aduce iluminatul festiv din Brașov în 2026
Ediția din acest an va include mai multe elemente noi, menite să creeze o atmosferă de sărbătoare în diferite zone ale municipiului.
Pe strada Republicii va fi amenajat un tavan luminos cu forme și culori diferite, inclusiv elemente dinamice. În zona După Ziduri, mai mulți arbori vor fi iluminați, transformând aleea într-un punct de atracție pentru localnici și turiști.
De asemenea, municipalitatea intenționează să amplaseze mai multe instalații luminoase tridimensionale în sensurile giratorii. Ornamente suplimentare vor fi instalate și în Poiana Brașov, unde vizitatorii vor putea admira decorațiuni luminoase și un brad de Crăciun.
Unde vor fi amplasate decorațiunile de Crăciun în Brașov
Centrul istoric va găzdui mai multe puncte de atracție dedicate sărbătorilor de iarnă.
Printre zonele amenajate se numără:
Piața Sfatului – Târgul de Crăciun și evenimentele organizate pe scenă și pe ecranele amplasate în piață;
Piața Sfântul Ioan – „Orășelul poveștilor”;
Piața Unirii – zonă inclusă în decorul festiv;
Aleea de sub Tâmpa – spațiu cu figurine luminoase de mari dimensiuni;
Aleea După Ziduri – arbori iluminați;
Strada Republicii – tavan luminos cu elemente dinamice.
Instalații și șiruri luminoase vor fi amplasate și în Piața Apollonia Hirscher, Piața Brassai, Piața Enescu, precum și pe mai multe străzi și artere din municipiu.
Printre acestea se numără Bulevardul Eroilor, străzile Nicolae Iorga, Mureșenilor, George Barițiu, G. Dima, Constantin Brâncoveanu, Prundului, Poarta Șchei, Grigoraș Dinicu, Nicolae Bălcescu, Republicii, Sfântul Ioan, Michael Weiss, Postăvarului, Diaconu Coresi și Drumul Poienii, precum și Șirul Ludwig van Beethoven, Șirul Livezii, Pietonalul Valea Cetății și Aleea Tiberiu Brediceanu.
Iluminat festiv și în cartierele Brașovului și în Poiana Brașov
Primăria Brașov își propune să extindă atmosfera sărbătorilor de iarnă și în cartierele municipiului. În acest context, viceprimarul Dan Ghiță i-a invitat pe consilierii locali să se implice în amenajarea brazilor de Crăciun în zonele pe care le reprezintă.
Și Poiana Brașov va fi decorată pentru sărbători, cu ornamente luminoase și un brad de Crăciun.
Prin conceptul „Copilărie”, municipalitatea își propune să aducă magia Crăciunului în cât mai multe zone ale orașului și să creeze spații atractive atât pentru brașoveni, cât și pentru turiștii care vor vizita Brașovul în perioada sărbătorilor de iarnă.
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News