Aproape 11 milioane de euro din fonduri europene pentru trei școli din Brașov, Covasna și Harghita

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat trei contracte de finanțare pentru modernizarea unor școli din Codlea, Întorsura Buzăului și Păuleni-Ciuc. Cele trei proiecte valorează în total 54,8 milioane de lei, adică aproape 11 milioane de euro, bani din Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.
Proiectele au ca scop condiții mai bune pentru elevi și reducerea abandonului școlar. Pe lângă lucrări la clădiri, ele includ și bani pentru pregătirea profesorilor, consiliere psihologică pentru elevii cu cerințe speciale și sprijin pentru părinți.
Cele trei școli
Codlea, județul Brașov: Școala Gimnazială nr. 3 primește 19,7 milioane de lei. Corpul principal al clădirii, construit în 1983, va fi modernizat complet și adaptat pentru elevii cu dizabilități.
Întorsura Buzăului, județul Covasna: Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” primește 25,2 milioane de lei, cea mai mare sumă dintre cele trei. Clădirea va fi reparată, sălile de clasă vor fi modernizate, iar școala va fi izolată termic, într-o zonă cunoscută pentru iernile foarte reci.
Păuleni-Ciuc, județul Harghita: Școala Gimnazială „Márton Ferenc” primește 9,9 milioane de lei pentru o extindere cu o sală multifuncțională, construită în formă de „U”.
„Prin aceste trei contracte, țintim direct inechitățile, oferind copiilor din mediul rural din Păuleni-Ciuc șanse egale cu cei din urban, gestionând presiunea demografică din zona metropolitană Codlea și aducând confortul termic și siguranța structurală la standarde moderne în școlile din Întorsura Buzăului”, a declarat Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.