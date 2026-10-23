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Politica· 1 min citire
Un nou proiect jurnalistic dedicat justiției „SUB SEMNUL LEGII”, cu Alessia Păcuraru
Un nou proiect jurnalistic dedicat justitiei ,,SUB SEMNUL LEGII,, cu Alessia Păcuraru
Publicat23 oct. 2026, 17:36
Actualizat23 oct. 2026, 17:53
Sursărealitatea.net
Într-o perioadă în care justiția a fost adesea în centrul controverselor, al presiunilor și al atacurilor publice, mult prea puțin s-a prezentat realitatea din toate aceste cazuri. În spatele tuturor acestora există experiențe care merită cunoscute și adevăruri care au nevoie de spațiu pentru a fi rostite.
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