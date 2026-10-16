Ilie Bolojan și-ar fi luat rămas-bun de la miniștri la ultima ședință de Guvern în formulă interimară. Ce semnal transmite gestul înaintea votului pentru noul Cabinet.
Premierul interimar Ilie Bolojan ar fi transmis un mesaj de rămas-bun membrilor actualului Executiv, la finalul ultimei ședințe de Guvern desfășurate în această formulă.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, șeful interimar al Guvernului le-ar fi mulțumit miniștrilor pentru colaborare și ar fi făcut fotografii alături de aceștia.
Ilie Bolojan, mesaj de rămas-bun la Palatul Victoria
Conform surselor citate de Realitatea Plus, Ilie Bolojan i-ar fi informat pe membrii Cabinetului interimar că aceasta ar putea fi ultima ședință de Guvern în actuala componență. La finalul reuniunii, premierul interimar și-ar fi luat rămas-bun de la colegi și le-ar fi mulțumit pentru activitatea desfășurată împreună.
Gestul este interpretat drept un posibil semnal de încredere în privința formării noului Guvern și a obținerii votului de învestitură în Parlament.
Guvernul Luca Niculescu, în așteptarea votului din Parlament
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, negocierile politice din ultimele zile ar fi consolidat perspectivele Cabinetului propus de Luca Niculescu de a obține susținerea necesară în Legislativ.
În acest context, gestul lui Ilie Bolojan de la finalul ședinței de Guvern ar putea indica faptul că actuala formulă guvernamentală se pregătește pentru încheierea mandatului interimar și pentru transferul responsabilităților către viitorul Executiv.
Votul de învestitură din Parlament rămâne însă momentul decisiv pentru confirmarea noului Cabinet.
Cât timp a condus Ilie Bolojan Guvernul interimar
Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a Executivului după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, la 5 mai 2026. De atunci, acesta a asigurat administrarea curentă a țării, în perioada negocierilor politice pentru formarea unei noi majorități parlamentare.
Încheierea interimatului depinde de parcurgerea procedurilor constituționale și de învestirea noului Guvern de către Parlament.