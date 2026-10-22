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Daniela Olariu și-a dat demisia din funcția de subprefect al județului Brașov

Daniela Olariu

Daniela Olariu

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:10

Daniela Olariu a anunțat miercuri, 21 octombrie, pe rețelele sociale, că demisionează din funcția de subprefect al județului Brașov.

Daniela Olariu a preluat mandatul de subprefect în luna mai și spune că, în perioada petrecută în această funcție, s-a implicat în probleme care vizează comunitățile din județul Brașov. Printre domeniile pe care le-a menționat se numără transportul în siguranță al elevilor, investițiile în infrastructură și prevenirea violenței domestice.

Este o decizie asumată cu responsabilitate, demnitate și respect față de comunitate”, a transmis Olariu, în mesajul prin care și-a anunțat demisia.

Aceasta a mulțumit colegilor din cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, reprezentanților serviciilor publice și primarilor cu care a colaborat. De asemenea, le-a mulțumit cetățenilor care i-au transmis sesizări sau au participat la audiențe pentru a semnala problemele cu care se confruntă.

Deși renunță la funcția administrativă, Daniela Olariu susține că va continua să se implice în viața comunității, în special în cea a municipiului Săcele.

Plec dintr-o funcție administrativă, dar nu mă retrag din comunitate. Implicarea mea merge mai departe, cu libertatea de a-mi susține convingerile și de a munci pentru oameni. Rămân aproape de brașoveni și de comunitatea din Săcele, deschisă să ascult și hotărâtă să ajut”, a mai transmis aceasta.

În mesajul său, Daniela Olariu a încheiat prin a le mulțumi celor care au sprijinit-o în perioada mandatului și a subliniat că își dorește să continue implicarea în comunitate, chiar și din afara funcției publice.

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