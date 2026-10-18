Prețuri carburanți duminică, 18 octombrie: benzina pornește de la 9,89 lei, motorina de la 10,69 lei

Publicat 18 oct. 2026, 08:28 Sursă capital

Conform datelor Peco Online, duminică, 18 octombrie, cel mai mic preț la benzină din România este de 9,89 lei pe litru, iar pentru motorină, 10,69 lei pe litru. Ambele tarife sunt practicate în județele Bistrița-Năsăud și Mureș.

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