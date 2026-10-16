Femeie din Brașov bănuită de înșelăciune la adresa unei firme din Covasna

Publicat 16 oct. 2026, 11:30 Sursă NewsBV

O firmă de cazare din județul Covasna a sesizat poliția după ce a plătit o garanție de peste 52.000 de lei pentru contracte care nu au fost încheiate. O femeie din Brașov este cercetată pentru înșelăciune.

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