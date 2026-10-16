Femeie din Brașov bănuită de înșelăciune la adresa unei firme din Covasna

O firmă de cazare din județul Covasna a sesizat poliția după ce a plătit o garanție de peste 52.000 de lei pentru contracte care nu au fost încheiate. O femeie din Brașov este cercetată pentru înșelăciune.
Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna a fost sesizat pe 7 octombrie 2026 cu privire la o posibilă faptă de înșelăciune. Reprezentantul unei societăți comerciale care oferă servicii de cazare a declarat că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unor contracte cu clienți potențiali.
Firma a încheiat un contract de prestări servicii și a achitat suma de peste 52.000 de lei. În schimbul acestei garanții, societatea urma să primească, în termen de cinci zile lucrătoare, peste 200.000 de lei, valoare estimată a serviciilor de cazare care urmau a fi prestate.
Deoarece plata nu a fost efectuată la termen, reprezentantul firmei a sesizat autoritățile. În urma investigațiilor desfășurate sub coordonarea unui procuror din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, polițiștii au identificat o femeie din județul Brașov, bănuită că ar fi comis fapta.
Prejudiciul a fost recuperat integral, suma de peste 52.000 de lei fiind returnată societății vătămate. Cercetările penale pentru înșelăciune continuă, polițiștii analizând împrejurările exacte ale faptei și verificând dacă există alte activități infracționale asociate.
Femeia cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.