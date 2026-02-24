Actualitate

INHGA: Cod galben de inundații în opt bazine hidrografice, până vineri dimineața

INHGA: Cod galben de inundații în opt bazine hidrografice, până vineri dimineața

Sondaj: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame

Sondaj: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame

ÎCCJ, decizie crucială în cazul lui Călin Georgescu. Ce se va întâmpla cu dosarul candidatului interzis

ÎCCJ, decizie crucială în cazul lui Călin Georgescu. Ce se va întâmpla cu dosarul candidatului interzis

Nicușor Dan, presat de timp să anunțe premierul. Mâine pleacă în Muntenegru

Nicușor Dan, presat de timp să anunțe premierul. Mâine pleacă în Muntenegru

Analiză Daniel Udrescu: Motive de îngrijorare contabilă - Calculele de ajustare „Pre-IAS 29”?

Analiză Daniel Udrescu: Motive de îngrijorare contabilă - Calculele de ajustare „Pre-IAS 29”?

Ursul care a creat probleme în Poiana Braşov, împuşcat

Ursul care a creat probleme în Poiana Braşov, împuşcat

Incident la frontiera Israel-Liban: ALERTĂ din cauza unui obiect aerian suspect

Incident la frontiera Israel-Liban: ALERTĂ din cauza unui obiect aerian suspect

Cel puțin opt morți în urma unor noi bombardamente israeliene asupra orașului Gaza

Cel puțin opt morți în urma unor noi bombardamente israeliene asupra orașului Gaza

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 din Franța. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 din Franța. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii

Avocații Realitatea Plus, dezvăluiri șocante din ședința de judecată cu CNA: Părea că vor să pună presiune pe instanță

Avocații Realitatea Plus, dezvăluiri șocante din ședința de judecată cu CNA: Părea că vor să pună presiune pe instanță

CCR analizează sesizarea privind legea de implementare a programului european SAFE

CCR analizează sesizarea privind legea de implementare a programului european SAFE

Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real

Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real

Alertă într-o excursie școlară din Harghita: șapte copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Alertă într-o excursie școlară din Harghita: șapte copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Ucraina oferă sprijin României și statelor baltice în lupta contra amenințărilor aeriene

Ucraina oferă sprijin României și statelor baltice în lupta contra amenințărilor aeriene

Se retrage sau nu? Sorana Cîrstea a vorbit despre planurile de viitor după parcursul excelent de la Roland Garros

Se retrage sau nu? Sorana Cîrstea a vorbit despre planurile de viitor după parcursul excelent de la Roland Garros

Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist. Impact devastator cu o mașină care nu i-a acordat prioritate

Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist. Impact devastator cu o mașină care nu i-a acordat prioritate

Omagiu pentru Mircea Lucescu: numele marelui antrenor, pe noua aeronavă TAROM

Omagiu pentru Mircea Lucescu: numele marelui antrenor, pe noua aeronavă TAROM

Anca Alexandrescu, după victoria Realitatea PLUS în instanță: „Ori trebuie desființat CNA-ul, ori restructurat fundamental”

Anca Alexandrescu, după victoria Realitatea PLUS în instanță: „Ori trebuie desființat CNA-ul, ori restructurat fundamental”

Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de a întrerupe emisia pentru trei ore

Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de a întrerupe emisia pentru trei ore

Un bărbat a „devenit” miliardar peste noapte: 21,8 miliarde de dolari i-au apărut în cont

Un bărbat a „devenit” miliardar peste noapte: 21,8 miliarde de dolari i-au apărut în cont

Diana Buzoianu anunță modificări legislative pentru combaterea exploatărilor ilegale

Diana Buzoianu anunță modificări legislative pentru combaterea exploatărilor ilegale

Șofer despăgubit după ce a lovit o stâncă pe Valea Oltului

Șofer despăgubit după ce a lovit o stâncă pe Valea Oltului

MM Stoica, despre un atacant aflat în atenția echipei naționale: „Nu are cum să confirme la acest nivel”

MM Stoica, despre un atacant aflat în atenția echipei naționale: „Nu are cum să confirme la acest nivel”

20.000 de angajați din Sănătate, în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării VIDEO

20.000 de angajați din Sănătate, în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării VIDEO

SURSE: Vicepremierul Oana Gheorghiu și alți miniștri vor fi audiați la DNA

SURSE: Vicepremierul Oana Gheorghiu și alți miniștri vor fi audiați la DNA

IGSU: Vremea nefavorabilă a provocat probleme în trafic și inundații în 18 localități

IGSU: Vremea nefavorabilă a provocat probleme în trafic și inundații în 18 localități

Pedepsele ar putea fi mărite pentru cei care agresează personal medical

Pedepsele ar putea fi mărite pentru cei care agresează personal medical

Cutremur cu magnitudinea 3,1 în județul Buzău, miercuri dimineața

Cutremur cu magnitudinea 3,1 în județul Buzău, miercuri dimineața

Când ar putea fi redeschis Transfăgărășanul

Când ar putea fi redeschis Transfăgărășanul

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

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