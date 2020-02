Starea drumurilor naţionale din judeţul Braşov şi împrejurimi

În ce condiţii se prezintă drumurile naţionale din judeţul Braşov şi împrejurimi după o noapte în care a nins în multe zone din centrul ţării?

CAROSABIL: Acoperit cu zapada framantata pe :

-DN 1 Km 138 +000 – 160 + 798 Predeal {Bv}- Brasov {Bv} zapada framantata 1 – 2 cm

– DN1E Km 19 + 000 – 22+ 000 Poiana Brasov – Rasnov {Bv} zapada framantata 1 – 2 cm

– DN 7C km 130+000 – 143+000 Balea Cascada (Sb) – Cartisoara (Sb) zapada framantata 1 – 5 cm

-DN 10 Km 94 + 790 – 121 + 200 lim.jud.Buzau – lim.jud. [Cv}.zapada framantata 1-2 cm

– DN13E km 74+000 – 81+000 Zagon (Cv) – Barcani zapada framantata 2-3 cm

DN 73 A Km 0 + 000 – 69 + 348 Predeal {Bv] – Sercaia {Bv] zapada framantata 1 – 2 cm

in rest, umed in jud. Bv,Sb, Ms Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 130 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 820 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT + 1,5 tone CaCl2 intervalul orar 17:00/28.02.2020 – 05:00/29.02.2020 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 34 autoutilaje si s-au raspandit 451tone de sare pe; DN1; DN1A ,DN 1E, DN1S,DN10; DN13 DN73; DN73A ,DN73 B,DN73 F,si VOB

– SDN Sibiu s-a actionat cu 17 autoutilaje si s-au raspandit 61 tone sare pe: DN1, DN7,DN7C, DN 14, DN14A, DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 17 autoutilaje si s-au raspandit 62 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a cu 23 autoutilaje si raspandit 85 tone sare + 1,5 tone CaCl2 pe: DN 13; DN 13A; DN13C, DN 14; DN 14A; DN15;DN16

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 96 tone material antiderapant pe: DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sf. Gheorghe s-a actionat cu 15 autoutilaje si s-au raspandit 65 tone sare pe DN2D, DN10; DN11; DN11B, DN11C; DN12; DN13E. –

8. Starea timpului

CER: acoperit, in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv:

PRECIPITATII: ninge la Intorsura Buzaului ,Bretcu jud Cv, la Tujnad si Lacu Rosu jud Hr, la Balea jud Sb, si slab in tot jud Bv.

VANT: slab

VIZIBILITATE: ceata la Intorsura Buzaului 50 100 m jud Cv

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 0°C , UNGHENI (MS) 1°C , SIBIU (SB) 1°C , SALISTE (SB) 0°C , TARGU MURES (MS) 1°C , MIERCUREA CIUC (HR) -2°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 1°C