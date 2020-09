SR Braşov anunţă transferul lui Mălin Şerban „Piciu”. Fundaşul în vârstă de 37 de ani, care în carieră a evoluat şi la FC Braşov, a semnat un contract până în iarnă cu echipa de sub Tâmpa.

„Mă bucur că am șansa de a juca la SR Braşov. Momentan este un contract până în iarnă, dar acesta se poate prelungi. Sper să reușim să ne atingem toate obiectivele propuse în acest sezon”, a declarat „Piciu”.

Am ales să joc pentru SR Braşov pentru că există aici un proiect foarte frumos. Sunt aici jucători tineri şi un antrenor, Liviu Nicolae, pe care îl cunosc foarte bine şi care consider că este bine pregătit pentru această meserie şi îl prinde. Îl cunosc bine pe Liviu, am jucat cu el la Unirea Tărlungeni şi la Juventus Bucureşti. Sunt convins că va fi o colaborare foarte bună şi cu antrenorul Liviu Nicolae. Ne-am înţeles foarte bine şi sunt convins că o vom face în continuare şi de acum înainte. Este un băiat serios şi alături de Şerban Moraru şi de căpitanul Horia Popa vom reuşi să avem rezultate bune şi de ce nu, să promovăm în Liga 2. Este un culoar bun pentru a promova. Liviu ştie foarte bine ce are de făcut pentru ca echipa să câştige. Să îi bucurăm pe fanii pe care îi aşteptăm din nou pe stadion pentru a ne încuraja. Mă bucur că voi juca din nou pe «Tineretului». Am multe amintiri de pe acest stadion, prima care îmi vine în minte este de la meicul din Liga 2, cu UTA Arad. Oaspeţii ne-au condus de două ori dar noi am întors rezultatul în doar 5 minute şi am marcat golul victoriei în minutul 90+4. A fost o bucurie de nedescris, a fost ceva extraordinar.