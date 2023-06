O veste cutremurătoare a șocat sportul brașovean în această dimineață. Președintele Clubului Sportiv Universitar Brașov, Gabriel Galacea, a încetat din viață la doar 56 de ani.

Acesta era internat în spital de câteva zile și se pare că ar fi căzut pe scări la mare, în timp ce mergea cu fetița la plajă. Venise cu familia lui la Costinești pentru a se bucura de spectacolul baschetbalistic oferit de micutii participanti la Competitia Nationala de MiniBaschet U12. Gabi Calancea era fratele lui Dan Calancea, selecționerul naționalei feminine de baschet și antrenorul formației Olimpia CSU Brașov. Echipă pe care Gabi Calancea o îndrăgea foarte tare. Și îi era mereu aproape, și la bine, și la rău. Era un adevărat lider de galerie la meciurile Olimpiei.

Federația Română de Baschet a postat un comunicat despre tragicul eveniment, pe care-l redăm integral:

Vestea decesului fostului baschetbalist Gabriel Calancea, la doar 56 de ani, a fost un soc atat pentru apropiati, cat si pentru familia baschetului romanesc. Presedintele clubului CSU Brasov si-a trait ultimele clipe acolo unde se si nascuse: la malul marii. Din pacate, un accident stupid a curmat viata celui care venise cu familia lui pentru a se bucura de spectacolul baschetbalistic oferit de micutii participanti la Competitia Nationala de MiniBaschet U12.

Frate al selectionerului echipei nationale feminine Dan Calancea, Gabriel si-a dedicat viata baschetului, din copilarie si pana la finalul vietii. Slefuit de antrenorul Martisor Hondrila, a fost convocat la loturile nationale de juniori, reprezentand cu deminitate Romania. In 1985, impreuna cu fratele lui, s-au mutat la Brasov, urmand cursurile Facultatii de Electrotehnica. In orasul de sub Tampa, au devenit printre cei mai importanti jucatori ai prim-divizionarei CSU, echipa la care au jucat pana la finalul carierei.

Dupa retragerea din activitatea de jucator, Gabriel Calancea a ramas aproape de baschet, devenind presedintele CSU Brasov. Anul acesta implinea 38 de ani de activitate neintrerupta (ca jucator, si apoi conducator) in cadrul clubului alb-albastru.

Dumnezeu sa il odihneasca in pace!

FOTO: Federația Română de Baschet