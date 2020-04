Spitalul Municipal Făgăraș a solicitat, OFICIAL, scoaterea de pe lista unităților care ar urma să trateze pacienții cu coronavirus!

Municipiul Făgăraș și Spitalul Municipal au formulat o plângere prealabilă pentru excluderea unității „Dr. Aurel Tulbure” din lista spitalelor suport Covid-19. Este cerută, astfel, revocarea în parte a dispozițiilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 533/29.03.2020.

În zilele următoare, va fi depusă și o cerere de suspendare a acestui ordin, până la soluționarea plângerii prealabile formulate. Pentru susținerea plângerii au fost incluse toate argumentele prezentate atât public, cât și în Memoriul trimis săptămâna trecută.

„În urma declarației de ieri, am concretizat motivele pentru care am făcut videoconferința de presă prin care am arătat de ce Spitalul Municipal Făgăraș nu poate fi inclus în Lista spitalelor suport pentru pacienții testați pozitiv cu COVID-19, într-o plângere prealabilă formulată în temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea 544/2004, în contencios administrativ, de către Municipiul Făgăraș și Spitalul Municipal Făgăraș. Are ca obiect revocarea în parte a dispozițiilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 533/29.03.2020, în sensul excluderii spitalului „Dr. Aurel Tulbure” din această listă.

Vom depune, de asemenea, la Curtea de Apel București, în zilele următoare, o cerere de suspendare a acestui ordin, până la soluționarea plângerii prealabile formulate. Dăm, astfel, posibilitatea ministrului Sănătății să revină asupra deciziei. În susținerea plângerii noastre am inclus toate argumentele prezentate atât public, cât și în Memoriul adresat, în 24.03.2020, DSP Brașov, Prefectului județului și ministrului Sănătății. În sprijinul nostru sunt și declarațiile făcute ieri în spațiul public de către toți reprezentanții autorităților județene. Suntem încrezători că mesajul nostru de ieri a fost auzit și că cererea ne va fi admisă”, declară președintele CA al Spitalului Municipal Făgăraș, Mariana Câju.

Primarul Gheorghe Sucaciu precizează că Ordinul ministrului Sănătății nu este favorabil nici locuitorilor din Țara Făgărașului, nici celor din restul județului Brașov, având în vedere că nu există aparatura necesară pentru a trata persoane infectate cu Covid-19.

„Astăzi am continuat procedura printr-o plângere prealabilă trimisă către Ministerul Sănătății pentru a scoate Spitalul Municipal Făgăraș din lista spitalelor suport. Așa cum spuneau și autoritățile județene, în urma consultărilor cu reprezentanții spitalelor din Brașov și cu specialiștii din Comisia de Coordonare Medicală COVID-19 din cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, acest ordin nu este favorabil nici locuitorilor Țării Făgărașului și nici locuitorilor județului Brașov. Această decizie va crea, așa cum a și creat, o situație de nemulțumire și mai mult, din punctul de vedere tehnic, logistic și al tratamentului pacienților, nu poate fi pusă în aplicare.

Am spus și ieri că ar trebui ca acest ordin să fie pus în aplicare de către persoane abilitate care să vină și să constate la fața locului că nu se pot face circuite la Centrul de dializă. Să vadă cu ce se confruntă spitalul din Făgăraș, că nu are aparatura necesară pentru tratarea persoanelor infectate cu acest virus. Să constate că acest spital care deservește un număr de aproximativ 100 de mii de locuitori, trebuie să deservească zona atât de mare a Țării Făgărașului.

În zona metropolitană a Brașovului, unde trăiesc aproximativ 500 de mii de persoane, există unități spitalicești atât publice cât și private, iar concentrația fiind în zona respectivă, unitățile sanitare fiind în număr foarte mare, ar trebui să respecte acel plan de a introduce spitalele gradual pentru tratarea pacienților infectați cu Covid-19”, spune primarul Făgărașului, Gheorghe Sucaciu.