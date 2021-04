Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, unitate medicală aflată în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID-19 în judeţul nostru, își extinde activitatea în ceea ce privește depistarea potențialilor bolnavi, evaluarea stării medicale a acestora și recuperarea medicală a pacienților care au trecut prin această boală.

Potrivit informațiilor furnizate de managerul instituției spitalicești, dr. Dan Moraru, Unitatea Medicală Mobilă – acel mijloc de transport achiziționat în anul 2019 cu fonduri asigurate din bugetul județean și destinat activităților de prevenție pe care spitalul le desfășoară în județ -, a fost reamenajată în aşa fel încât în interior să funcţioneze un centru de testare rapidă a infectării cu noul coronavirus.

Autovehiculul a fost amplasat în curtea Ambulatoriului TB, situat pe Strada Sitei nr. 17. Capacitatea de testare este de 40 de pacienți zilnic, iar centrul funcționează după următorul program: de luni până joi, în intervalul 8:00 – 15:00 și vineri, între orele 8:00 – 13:00. La recomandarea medicului de familie, orice brașovean care prezintă suspiciuni de infectare poate beneficia în mod gratuit de efectuarea unui test rapid (antigen SARS-CoV 2). În cazul în care rezultatul unui pacient cu simptome de boală iese negativ, respectiva persoană va efectua și un test RT-PCR.

De asemenea, în cadrul Pavilionului 2 (Platoul Tehnic Stejeriș) al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie a fost deschis un centru de evaluare a pacienților nou diagnosticați cu infecția COVID 19, în urma căreia aceștia să afle în cel mai scurt timp dacă starea lor de sănătate riscă să se deterioreze rapid și să aibă nevoie de spitalizare, sau dacă se pot trata în siguranţă la domiciliu.

Fiind incluşi în evidența medicilor de familie și a Direcției de Sănătate Publică, pacienții sunt programați în prealabil și transportați cu ambulanța la acest centru pentru efectuarea unor analize de sânge și a unei radiografii pulmonare, ambele gratuite. Rezultatele le sunt comunicate în ziua următoare, cu recomandarea de internare în spital sau de izolare la domiciliu.

Pe lângă cele două centre deja funcționale, în perioada imediat următoare conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov va începe şi activitatea de recuperare respiratorie în sistem ambulator pentru pacienţii vindecaţi de COVID-19, dar rămaşi cu sechele. Aceasta urmează să se realizeze la parterul Pavilionului 4 de la Stejeriş, unde au fost amenajate cabinetul de consultație pentru recuperare respiratorie, sala de kinetoterapie, vestiar pacienți și grup sanitar pacienți, iar beneficiarii vor trebui să aibă o recomandare de la medicul specialist.

Pacienții care au nevoie de recuperare medicală postCOVID-19 vor beneficia de zece şedinţe de kinetoterapie, plus o şedinţă de evaluare iniţială şi una finală care să cuprindă şi recomandări pentru continuarea exerciţiilor acasă, toate realizate sub îndrumare de specialitate. Având în vedere că acest tip de serviciu medical nu este deocamdată contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate, conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov urmează să stabilească tariful per şedinţă.

„De mai bine de un an spitalele aflate în subordinea noastră sunt angrenate în lupta cu pandemia COVID-19 şi în toată această perioadă am remarcat implicarea şi preocuparea managerilor de a găsi soluţii de îmbunătăţire şi diversificare a activităţii la nivelul fiecărei unităţi medicale. Sunt remarcabile iniţiativele conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie de a valorifica la maximum capacităţile existente la nivelul spitalului, în beneficiul pacienţilor COVID. Vom continua şi în acest an să asigurăm celor şase spitale de interes judeţean fondurile necesare atât pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime, cât şi pentru investiţiile în infrastructura medicală şi în dotarea cu aparatură şi echipamente”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.