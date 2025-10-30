Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu a participat la ceremonia de depunere a jurământului de către Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan și a mai multor consilieri prezidențiali, printre care și Ludovic Orban.

Întrebat despre absența sa, Grindeanu a declarat că nici măcar nu a fost invitat la ceremonie. El a reiterat public criticile privind nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, solicitând retragerea acesteia „pentru a evita un dezastru diplomatic” în relațiile României cu Statele Unite.

„Nu. Sunt aici, dar nici invitat nu am fost”, a spus liderul PSD, aflat la Târgu Jiu, unde a participat la Conferința Extraordinară Județeană a PSD Gorj. Ulterior, acesta urmează să meargă și la evenimentul similar al organizației PSD Mehedinți.

Sursa: Realitatea Din PSD