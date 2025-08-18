Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că zvonurile privind pierderea unui ceas de lux, evaluat la 90.000 de euro, sunt complet false. El a explicat că poartă același ceas de aproximativ patru-cinci ani, pentru care a plătit în jur de 2.000 de euro.

Întrebat de jurnaliști, după ședința conducerii PSD, dacă a pierdut recent un accesoriu atât de scump, Grindeanu a respins categoric informația. „Asta este o glumă. Chiar așa o cataloghez. De prost gust”, a afirmat liderul social-democrat.

Acesta a precizat că ceasul său poate fi verificat inclusiv în fotografiile publice apărute de-a lungul anilor. „Am același ceas de vreo patru ani de zile, cinci ani de zile. Vă rog să verificați pe net, să dați pozele”, a spus Grindeanu.

Întrebat cât a plătit pentru ceas, șeful interimar al PSD a răspuns că suma se ridică la aproximativ 2.000 de euro, nicidecum la 90.000. „Ăsta este ceasul despre care spuneau că e spre 90.000 de euro”, a precizat el.

Grindeanu a adăugat că accesoriul nu i-a fost furat și nici nu l-a pierdut. „Nu mi l-a furat nimeni. N-am mai mers cu avionul de vreo trei luni”, a mai comentat acesta.

Sursa: Newsinn