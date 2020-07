Invingatori deja in prima etapa a Campionatului National de Raliuri Betano 2020, Simone Tempestini si Sergiu Itu au reusit sa-si treaca in cont al doilea succes stagional.

Echipajul campion in exercitiu s-a impus sambata in Raliul Perla Harghitei Tess powered by Total, dupa ce si-a adjudecat 10 dintre cele 11 probe speciale. Sau 9, daca vorbim despre timpi absoluti, pe una dintre speciale timpul de referinta fiind trecut in contul lui Dodo Pitigoi, care a alergat insa la National 12, clasa care nu puncteaza in ierarhia FIA.

Raliul Perla Harghitei Tess powered by Total a oferit o premiera. Prima zi de intreceri s-a derulat pe probele speciale din jurul Brasovului, oferind, cu exceptia Babarunca, cele mai spectaculoase pasaje ale intrecerii pe asfalt din orasul de la poalele Tampei. Pentru ca in ziua secunda sa se alerge pe cele mai selective probe speciale ale Raliului Perla Harghitei, inclusiv Lueta, care a constituit si Power Stage.

La Brasov, dupa o prima proba adjudecata de Dan Girtofan/Tudor Marza, Simone Temepestini si Sergiu Itu s-au impus pe celelalte trei sectiuni. Astfel ca au terminat ziua cu un avans de 12 secunde in fata echipajului care ii secondase si in Raliul Argesului. Ultima treapta a podiumului era ocupata de Bogdan Marisca si Karoly Borbely, aflati la prima cursa din acest sezon, la 9,4 secunde de predecesorii lor. Lupta stransa se anunta si pentru locul 4 in clasamentul FIA, intre Adrian Raspopa/ Cosmin Diacu si Norbert Maior/ Francisca Maior, cei doi confirmand buna prestatie din prima runda a sezonului.

In ziua secunda, Simone Tempestini si Sergiu Itu au mers ceas si au avut cel mai bun timp in ierarhia FIA pe toate specialele. Pe o singura proba, asa cum aminteam, timpul sau a fost al doilea, insa dupa o masina care nu puncteaza in acest clasament. Este vorba despre PS6, Craciunel, acolo unde, asa cum aminteam, Dodo Pitigoi a stabilit valoarea de referinta.

Victorie clara

Evident, in aceste conditii, echipajul Napoca Rally Academy si-a trecut in cont o victorie clara. Locul secund, la 1:02,0 a fost obtinut de Dan Girtofan/Tudor Marza, repetandu-se istoria de la Raliul Argesului. Insa dupa o lupta dusa pana pe ultima proba cu Bogdan Marisca/Karoly Borbely, care au urcat pe ultima treapta a podiumului, la 17,8 secunde distanta. Pozitia a patra le-a revenit lui Norbert si Francesca Maior, campionii en-titre ai juniorilor, care repeta astfel isprava din runda precedenta. Mai mult, cei doi au obtinut si locul secund in Power Stage, dupa Simone Tempestini/Sergiu Itu, dar inaintea lui Dan Girtofan/Tudor Marza. Si aceasta in conditiile in care concureaza cu un automobil de clasa RC4, Peugeot 208 R2. Evident, ei s-au impus si in intrecerea masinilor cu doua roti motrice, inaintea echipeajelor Teslovan/Cseh si Ene/Barbu.

Echipajele Raspopa/Diacu, Dolofan/Toba, Cascaval/Pulpea, Teslovan/Cseh, Timisica/Lazar si Ene/B.Barbu au completat Top 10.

La debutanti, victoria i-a revenit ca si in Arges lui Roland Csato, in timp ce Danut Budai l-a imitat, cu al doilea succes stagional, in competitia Juniorilor, dar si in Cupa Suzuki. Acelasi lucru l-a reusit si Raul Badiu in Cupa Dacia.