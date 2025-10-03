Renumita cântăreață Silvia Dumitrescu nu și-a ascuns admirația și susținerea față de liderul suveranist Călin Georgescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, artista a povestit cum mai mulți colegi i-au întors spatele după ce a anunțat public că îl susține pe Georgescu.

Cu toate acestea, Silvia Dumitrescu a transmis un mesaj ferm de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, ea afirmă că va rămâne alături de liderul suveraniștilor, pe care îl apreciază profund.

„Unii mi-au întors spatele, dar nu contează. Sunt mai puternică decât cred mulți că aș putea fi învinsă. În general, sunt foarte stabilă. Când spun ceva, așa rămâne. Pe mine nu mă poate cumpăra nimeni ca să-mi schimb poziția față de o hotărâre. Niciodată.

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care nu am colaborat cu niciun partid politic. Dar dacă domnul Georgescu ajunge președinte, voi colabora cu dumnealui.

Sunt foarte încântată că pot fi alături de un asemenea om, care este un exemplu pentru noi toți românii. Cred că domnul Georgescu, dacă va reuși să devină președintele nostru, va aduce odată cu el și pacea pentru noi toți.

Am spus: „Doamne, acesta este omul pe care trebuie să-l avem în fruntea țării.” Pentru că, într-adevăr, este un patriot. Sunt convinsă că vom reuși să facem acest lucru: să-l aducem pe domnul Georgescu în fruntea țării”, a relatat Silvia Dumitrescu.