Ținând cont de numeroasele controverse apărute în spațiul public în ultima vreme și mai ales ca urmare a intâlnirii din cadrul Prefecturii Brașov cu Breasla Cârciumarilor, la care a participat și dl. Dorin Enache în calitate de reprezentant al A.N.S.V.S.A., Sorin Susanu, șeful OPC Brașov, aduce la cunoștință următoarele:

De câțiva ani există o anumită abordare atipică din partea ANSVSA față de instituția pe care o reprezint, încercând să se inducă falsa idee că doar reprezentanții ANSVSA ar trebui să “se ocupe” de alimente și alimentație publică. Chiar dacă legislația în vigoare cât și normele europene spun altceva, se încearcă inducerea acestei idei pentru a reuși să-și creeze un anumit monopol asupra unui segment de activitate, lucru care este total daunător și periculos pentru consumatorul final. În momentul de față, putem discuta de faptul că există un potențial conflict de interese în modul în care funcționează ANSVSA-ul, deoarece ei emit autorizațiile de funcționare pentru activități din domeniul alimentației publice, ei “verifică” aceste autorizații, ei dețin laboratoarele care efectuează analizele produselor, ei au dreptul de a avea personal detașat și plătit în cadrul societăților comerciale. Probabil, din acest motiv, nu vedem să fi fost descoperite probleme în emiterea autorizațiilor (ei ar trebui să se controleze pe ei), nu vedem măsuri împotriva unor agenți economici care greșesc pentru că se încasează bani de la aceștia prin contracte, și nu cunoaștem, cel puțin la nivelul Județului Brașov, să fi existat acțiuni de control care să descopere probleme în domeniu (nu știu eu sau nu există transparență în acea instituție), așa cum CRPC Brașov a avut și a eliminat numeroase pericole existente în domeniu.

Cred totuși, că ar fi bine să începem cu începutul…pentru că inițial ANSVSA-ul de astăzi era DSV, respectiv Direcția Sanitar Veterinară, ceea ce înseamnă că se ocupau de animale, iar majoritatea angajaților din această instituție sunt doctori veterinari! Din această perspectivă cred că este inutil să discutăm de modul în care a fost gestionată “gripa porcină” și alte cazuri asemănătoare.

Înțelegând că este “benefic” pentru ei să treca de la “protecția” animalelor la “protecția” oamenilor (sper că nu consideră că este același lucru), au început demersuri politice pentru modificarea denumirii și atribuțiilor instituției, reușind să adauge acel: “și pentru siguranța alimentelor”, începând practic să-și creeze acel monopol asupra controlului alimentelor. Au continuat prin introducerea unor modificări legislative care aveau ca scop ca nimeni altcineva să nu poată controla producătorii de alimente (voi prezenta câteva cazuri relevante), iar mai nou, încearcă să inducă ideea că doar ei ar trebui să controleze și domeniul alimentației publice, pentru a nu mai fi deranjat (cel care trebuie să fie protejat) de unul ca Susanu, adică, ANSVSA-ul să le dea autorizație, să le verifice autorizațiile, să le facă analizele de laborator, să le dea angajați care să fie plătiți de agentul economic și să-i controleze atunci când apar probleme și toxiinfecții alimentare. Este extrem de periculos și de dăunător ceea ce doresc să facă, deoarece, cel care va avea cel mai mult de pierdut este consumatorul final, care nu va mai putea să-și găsească dreptatea în cazul în care îi sunt încălcate drepturile.

Cele expuse mai sus prezintă un cadru general al stării de fapt iar în continuare doresc să facem o comparație între cele două instituții și cazuri punctuale din Județul Brașov.

ANSVSA este o autoritate care are la nivel național aproximativ 5000 de angajați plus 25.000 de doctori veterinari asistați plătiți asadar tot de către ANSVSA, deci…un TOTAL DE 30000 iar ANPC are incomparabil mai puțini, respectiv aproximativ 350 de comisari cu atribuții de control. Chiar dacă există această diferență extrem de mare, activitatea ANPC este una mult mai energică și vizibilă, cu toate că domeniul nostru (ANPC) este extrem de vast și nu cuprinde doar partea de alimentație publică. Încrederea consumatorilor în instituția noastră a fost câștigată datorită profesionalismului și modului ferm în care aplicăm legislația în vigoare.

În cadrul comisariatelor județene și regionale ale ANPC, dar și la nivel central, există un department separat care se ocupă doar de probleme ce țin de alimente și alimentație publică și este alcătuit doar din persoane care au studii de specialitate (studii superioare) în domeniul alimentar. La CRPC Brașov există comisari cu studii specifice: ingineri industrie alimentară, medic veterinar, medic uman, biolog, cu studii în horticultură, zootehnie, agronomie etc. deci, oameni cu toată experiența necesară pentru verificarea activităților de alimentație publică.

Existența unui număr atât de mare de angajați în cadrul ANSVSA a dus și la posibilitatea ca mulți dintre ei să ajungă să fie parlamentari și, în acest mod, să creeze numeroase facilități și avantaje pentru personalul ANSVSA, iar unul dintre principalele avantaje ar fi acela al salarizării, care este cel puțin dublu decât cel al comisarilor ANPC, cu toate că există o mult mai mare complexitate a activității angajaților ANPC; chiar dacă am considera că avem competențe similare, ar trebui să existe o salarizare unitară. Spre exemplu, dl. Dorin Enache, director ANSVSA Brașov, câștigă din drepturi salariale, conform declarației de avere, 131.295 lei, adică, un salariu lunar de aproximativ 11.000 lei, în comparație cu comisarul șef adjunct ANPC (cel care coordnează activitatea județului Brașov) care câștigă 56.257 lei anual, deci 4.700 lei/lună. Cu toate că există acest dezechilibru nejustificat, instituția noastră are un număr mai mare de acțiuni de control și o transparență mult superioară ANVSA-ului, tocmai pentru că nu avem nimic de ascuns.

În decursul ultimilor ani, au existat numeroase “discuții” între mine și dl. Enache, deoarece până la un moment dat nu exista nimeni care să îndrăznescă să-l contrazică pe domnul doctor și să ia măsuri împotriva unor potențiali protejați din domeniul alimentației publice, iar supărarea cea mai mare a fost atunci când am început să fac și publice respectivele cazuri, putând astfel să vadă toată lumea modul în care se produceau anumite alimente, cum erau depozitate, manevre în etichetare (le explic imediat) și unități care aveau autorizație de funcționare cu toate că, în conformitate cu ceea ce prezentam public, ar fi fost aprope imposibil să obțină autorizație în conformitate cu legile în vigoare. Această “nerușinare” a unui tânăr care iși permite să deranjeze și să contrazică ce spune “un greu” din ANSVSA, a deranjat foarte mult și au apărut conflicte. Am considerat oportun să nu aduc în spațiul public această situație, dar…cred că am greșit, și cred că fiecare ar trebui să cunoască cu exactitate starea de fapt, și, mai ales în momentul actual, când se dorește o “transparență” totală în instituțiile publice, voi expune fiecare situație atipică cu care ne întâlnim în relația cu reprezentanții ANSVSA.

Pentru a putea înțelege și mai bine contextul, vă voi readuce aminte și câteva cazuri trecute, în care AM AVUT DREPTATE în contradictoriu cu ceea ce spunea ANSVSA Brașov. Am să amintesc doar trei cazuri trecute ( dar …. sunt mult mai multe) și cazul atât de mediatizat din această perioadă, al restaurantului din centrul vechi al Brașovului.

Cazul “capetelor de salam”: ca urmare a activităților specifice de control și supreveghere piață, am constatat existența unor capete de salam, ambalate în vid, amestecate mai multe tipuri de produs în același ambalaj, cu suspiciuni referitoare la calitate, ambalate de un producător din Jud. Brașov. Am dispus realizarea imediată a unui control la respectiva fabrică și am constatat că acele produse sunt neconforme, unele erau expirate înainte de ambalare și reetichetate, fapt care a dus la aplicarea unor măsuri imediate de oprire de la comercializare a aproximativ 9 tone de produse neconforme. Cum este posibil să se întâmple așa ceva într-o fabrică în care ANSVSA Brașov avea inclusiv un reprezentant care verifica activitatea?? Complicitate??? Interese??? Lipsă de profesionalism??? …poate puțin din fiecare??? Oare pentru a ascunde astfel de situații nu dorește ANSVSA să controlăm și noi? Situația devine și mai delicată în momentul în care conducerea ANSVSA încerca (ceea ce face și acum) să ia apărarea agentului economic (care ne vindea resturile rămase din fabrică și din magazinele din țara de origine) invocând că noi nu ar trebui să controlăm producătorii etc. și că vor să facă anumite tipuri de analize produselor (tot la laboratorul deținut de ei…deci…). Concluzia acestui caz extrem de grav este aceea că, sub “ochii” ANSVSA, capetele de salam expirate primeau o aparentă formă legală de comercializare (în defavoarea consumatorilor) iar reprezentanții ANPC au oprit această practică. Cazul a fost mediatizat și prezentat de mine public (lucru care a deranjat exact cum deranjează și acum) dar, sunt bucuros că am reușit să opresc de la comercializare 9 tone de produse neconforme care ar fi ajuns pe masa brașovenilor. Legitimitatea tuturor sancțiunilor și măsurilor aplicate de ANPC a fost confirmată de o Instanță de Judecată, cu toate că, în acel proces ANSVSA a fost de partea producătorului și a invocat tot ceea ce putea împotriva acțiunii noastre. Deci, Instanța A VALIDAT încă o dată că am procedat corect și avem atribuții în acest sens, chiar dacă dl. Enache dorește altfel.

https://www.dcnews.ro/anpc-tone-de-mezeluri-retrase-de-la-vanzare-si-amenzi-de-100-000-de-lei_429394.html

https://newsbv.ro/2014/02/20/exclusiv-resturile-alimentare-germania-vandute-hypermarket-urile-romania/

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/controale-la-toate-hipermarketurile-din-tara-12-tone-de-mezeluri-au-fost-retrase-de-la-raft-si-din-depozite-203933

https://www.bizbrasov.ro/2014/02/23/noua-tone-de-mezeluri-nemtesti-scoase-de-la-vanzare/

Cazul unui producător din Brașov care realiza drobul pentru sfintele Sărbători Pascale din materii prime expirate de peste 3 ani! Din nou, discutăm de o situație similară…. ANSVSA…o fabrică din Brașov….fabrică controlată de subalternii domnului Enache, din punctul de vedere al ANVSA Brașov totul era ok….dar ANPC Brașov a descoperit o situație mai mult decât gravă, respectiv: fudulii, rinichi de porc, plămâni și alte organe, importate din Cipru și expirate de aproximativ trei ani. Din această materie primă se producea drobul care urma să fie vândut brașovenilor! Pot să mă gândesc la aceleași întrebări?…. Cu siguranță, DA!

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/brasov-ingrediente-pentru-drob-expirate-din-2011-galerie-foto.html

http://www.romania-actualitati.ro/carne_expirata_din_2011_descoperita_la_brasov-60837

“Picioare de porc și alte produse expirate într-un depozit din Brașov”, era unul dintre titlurile din presă care anunța o nouă descoperire a comisarilor ANPC Brașov. Un depozit din Ghimbav, a fost verificat de noi și am descoperit tone de produse neconforme. În acest caz situația este și mai “interesantă”…. deoarece se pare că ANSVSA Brașov știa de existența mai multor tone de carne expirată la respectivul depozit, dar….nu a considerat că este nicio problemă dacă acea cantitate rămâne acolo. Oare a ajutat indirect agentul economic să nu aibă pierderi și să ne vândă produse neconforme??? Nu vreau să cred așa ceva!!! Și în acest caz am aplicat măsuri imediate iar produsele expirate au fost oprite de la comercializare.

https://newsbv.ro/2014/03/13/picioare-de-porc-si-produse-fornetti-expirate-intr-un-depozit-din-brasov/

https://adevarul.ro/locale/brasov/noua-tone-carne-porc-expirata-anul-trecutau-fost-gasite-intr-un-depozit-ghimbav-1_53217e510d133766a8dc678f/index.html

https://www.old.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=ultora_local&s_id=134866

Prezint doar aceste trei cazuri, dar astfel de exemple sunt mult mai multe, din păcate!!

Ținând cont de aceste lucruri, pot să mă gândesc că există și un alt interes al ANSVSA Brașov și al domnului Enache, de a nu mai face ANPC Brașov și Susanu controale în domeniul alimentației publice?

Am realizat această introducere lungă tocmai pentru a putea înțelege și mai bine contextul în care ne aflăm astăzi, când, în mod surprinzător (sau nu – explic imediat), la o întâlnire realizată în cadrul Prefecturii Brașov cu reprezentanții unei asociații profesionale din domeniul alimentației publice, domnul Enache a avut o abordare total anormală, lipsită de profesionalism și părtinitoare. Pentru mine nu era o surpriză faptul că încerca să găsească scuze unui agent economic care încălcase legea, deoarece, pot să mă gândesc și la faptul că încerca să găsească o scuză instituției pe care o reprezintă care nu a avut cunoștință de situația gravă din acel restaurant (cu toate că au fost în control), de faptul că este extrem de discutabil cum au autorizat un astfel de spațiu de producție și, poate, o ingerință de natură politică în activitatea profesională.

Să explicăm pe rând:

Respectiva bucătărie este extrem de mică și nu conferă spații suficiente și corecte pentru manipularea, depozitarea, prelucrarea și servirea produselor gătite (o listă lungă), lucru constatat de noi încă din 2017. Dacă lucrurile stau așa, de ce a primit autorizație respectivul spațiu? De ce unor agenți economici li se cere să respecte “la virgulă” legea iar pentru alții se poate oricum? Vestiar, nu. Spațiu de depozitare, nu. Toaletă pentru angajați, nu. Spații separate pentru categorii de produse, nu. Chiuvete separate, nu….etc. Este corect și concurențial față de ceilalți agenți economici care investesc sume considerabile în bucătăriile lor? Cred că acesta este și punctul de plecare a numeroaselor probleme existente, respectiv faptul că se autorizează spații care nu respectă toate normele!!! Cum este posibil ca reprezentanții ANPC Brașov să descopere zeci de kg de produse alimentare neconforme, spații insuficiente și neconforme pentru producție, gresie spartă, pereți deteriorați etc., iar ANSVSA Brașov, care a fost în control la acel restaurant, să nu vadă nimic? La posibila “ingerință politică” este mai mult de discutat…. Plecând de la întrebarea: De ce a fost deranjat dl. Enache de această situație și de nenumăratele măsuri aplicate la alte restaurante, nu; corelând cu faptul că respectivul agent economic a fost susținut puternic în spațiul public de reprezentanții unei formațiuni politice și au “intervenit” în favoarea lui chiar cei care spuneau că sunt “o clasă politică nouă și care condamnă corupția”, cu faptul că domnul Enache are o cunoscută apropiere de dl. Cioloș (explic imediat), apropiere pe care o are și actualul primar, putem să începem să ne gândim…

“Apropierea” actualului primar este cunoscută prin informațiile publice existente, prin faptul că sunt colegi politici, de faptul că a fost vizitat la foarte scurt timp după câștigarea mandatului de primar de către dl. Cioloș etc. “Apropierea” domnului Enache este cunoscută prin faptul că în perioada în care dl. Cioloș era Premierul României, a decis să-l numească pe domnul Enache șef la ANSVSA, dar, din păcate (sau nu), a trebuit să-l demită din respectiva funcție în aproximativ 24 de ore, deoarece dl Enache avea o decizie de incompatibilitate dată de ANI încă din 2014. Plecând de la aceste date, putem să ne gândim la posibila “ingerință politică” în acest caz, deoarece, în mod surprinzător, la o emisiune tv, dl. Coliban, încerca să găsească scuze unui restaurant care vindea mâncare expirată, spunând exact ceea ce tot invocă incorect (explic) dl. Enache, respectiv: “să vedem dacă avea competență Susanu să controleze” (citez din memorie). Deci, de unde și de ce știa dl. primar ce am discuat la o întâlnire la care nu a fost prezent, ce interes are el în modul în care realizează ANPC-ul controale (nu are atribuții legale asupra ANPC), este o strategie realizată anterior cu dl. Enache pentru potențiale avantaje politice?

Cum de această “nouă clasă politică” nu este deranjată să susțină o persoană declarată incompatibilă într-o funcție publică, mai ales când sunt evidente erorile de management existente? Este legal faptul că dl. Enache ocupă încă funcția publică? Ce a făcut de a ajuns să fie incompatibil? Atașez link pentru a trage dumneavoastră concluziile.

https://www.old.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=eveniment&s_id=153221

https://www.romaniatv.net/noua-gafa-a-premierul-ciolos-l-a-demis-pe-dorin-enache-valter-la-cateva-ore-dupa-ce-l-a-numit-la-sefia-ansvsa_264351.html

https://newsbv.ro/2014/10/03/sefii-brasov-sunt-incompatibili/

Dl. Enache încearcă în mod repetat și premeditat să inducă percepția că ANPC are atribuții limitate în ceea ce privește activitatea de control a agenților economici din domeniul alimentației publice. Situația este cu totul diferită, devenind din nou clară intenția de dezinformare și manipulare a domnului Enache, deoarece legislația în vigoare spune cu totul altceva și, mai mult, sunt sute de procese câștigate de noi in Instanță în acest sens, lucru care validează încă o dată activitatea ANPC în acest domeniu! Voi expune doar câteva extrase din legislația în vigoare care stă la baza activității ANPC (dar sunt mult mai multe):

Hotararea nr. 700 din 11 iulie 2012 prevede la art.3 alin 1: Autoritatea are următoarele atribuții principale: … C) “propune Guvernului spre aprobare și avizează proiecte……cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor,……astfel încât acestea să nu pună în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor….”;

h): “desfășoară activități de supraveghere a pieței produselor….”

i): “controlează respectarea dispozițiilor legale……, referitoare la securitatea produselor……, prin efectuarea de controale pe piață la producători, importatori, distribuitori, vânzători,…….”

j): “constată contravenții și dispune măsuri de limitare a consecințelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare……”

o): “efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare…., analize și încercări în laboratoare acreditate ….”

În Ordonanța nr. 21 din 21 august 1992 (republicată) găsim noi elemente și atribuții exacte pe care ANPC le are în domeniul alimentației publice:

Art. 14: “ În cazul produselor și serviciilor alimentare, …. care producătorul stabilește termen de valabilitate…., care pot afecta viața sau sănătatea consumatorilor, ori care prezintă abateri de la caracteristicile prescrise…..vânzătorul….este obligat….să le înlocuiască de îndată….”

Art.20: “ Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului,….termenul de valabilitate……compoziția, aditivii folosiți, …depozitare, conservare…, despre contraindicații”

Art.55: “Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate dispune următoarele măsuri”:

“oprirea definitivă a comercializării și retragerea din circuitul consumului uman a produselor care: b) au termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate expirat/expirată sau data-limită de consum/data durabilității minimale depășită” d) “ nu respectă condițiile de depozitare, păstrare și expunere la comercializare sau la care s-a schimbat starea termică inițială…” e) “ prezintă semne organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenței, gustului, mirosului;” f) “prezintă semn de infectare cu paraziți…..” h) “ prezintă miros și gust străine de natura produsului” i) “ prezintă miros și gust sau pete de mucegai…” j) “conțin corpuri străine….” k) “ nu prezintă documente de proveniență…”

Art.55 alin. 2: “Oprirea temporară a prestării serviciilor…, în cazul în care:”

c) “ produsele nu prezintă elemente de identificare…” d) “ se prestează servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor”

Putem continua așa, inclusiv cu norme din legislația europeană, deoarece noi am corelat prevederile legale.

Analizând doar extrasele din legile ce stau la baza activității ANPC prezentate mai sus, este mai mult decât evident că cele spuse de dl. Enache sunt total neadevărate, că dl. Coliban nu cunoaște atribuțiile legale ale ANPC și că se dorește crearea unor percepții eronate cu scopul, probabil, de a fi protejați anumiți agenți economici în detrimentul consumatorilor.

Chiar dacă în cadrul întâlnirii de la Prefectura Bașov de zilele trecute domnul Enache a insistat să sublinieze că este “de două ori doctor”, cred, fără să vreau să jignesc, că are lacune serioase în ceea ce privește legislația în vigoare, sau, o cunoaște și dorește să “păcălească” agenții economici, pentru interese personale sau de grup (ceea ce ar fi și mai grav)!!

Această abordare duală și cu posibile influențe politice aduce grave prejudicii consumatorilor!

Deși există astfel de încercări de discreditare a acțiunilor CRPC Brașov, am dovedit în nenumărate rânduri în Instanță că avem dreptate și că aplicăm corect legea. Vom continua să avem aceeași abordare fermă și fără a ne lăsa intimidați chiar și de un director care este “de două ori doctor” și are o posibilă susținere politică.

Felicit comisarii din cadrul CRPC Brașov pentru modul în care își desfășoară activitatea, și cu toate că au salarii mult mai mici decât cei din ANSVSA, au dat dovadă în numeroase rânduri că reușesc să rezolve probleme pe care subordonații domnului Enache nu pot sau nu doresc să le rezolve.

Ar trebui să existe un singur scop comun, respectiv protejarea consumatorilor de practici incorecte care le pot pune viața și sănătatea în pericol, iar influențele de natură politică ar trebui să nu poată influența actul de control.

Voi avea o inițiativă publică referitoare la modul în care marile lanțuri de magazine distrug (prin intermediul firmelor autorizate) alimentele care nu mai pot fi comercializate!

Sursa: Realitatea de Brasov