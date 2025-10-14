Mark Rutte a remarcat că „aproape că nu mai există prezență navală rusă în Marea Mediterană”.

Secretarul general al NATO a ironizat, luni, starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat informațiile potrivit cărora unul dintre submarinele sale ar fi fost nevoit să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice.

Potrivit BBC News, Flota Mării Negre a Rusiei a anunțat că submarinul diesel-electric Novorossiisk a ieșit la suprafață în largul coastelor Franței pentru a respecta regulile de navigație din Canalul Mânecii, unde a fost supravegheat de o navă de război și un elicopter britanic.

Autoritățile olandeze afirmaseră, sâmbătă, că submarinul era tractat în Marea Nordului.

„Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roșu. Astăzi pare mai degrabă o vânătoare de mecanici”, a spus Mark Rutte, într-un discurs susținut în Slovenia, adăugând că nava „avariată” se întoarce „șchiopătând” acasă.

Oficialul NATO a mai declarat că „aproape că nu mai există prezență navală rusă în Marea Mediterană”.

Potrivit canalului de Telegram VChK-OGPU, care publică presupuse scurgeri de informații din serviciile de securitate ruse, pe 27 septembrie s-ar fi produs o scurgere de combustibil în cala submarinului Novorossiisk, în Strâmtoarea Gibraltar, ceea ce ar fi crescut riscul unei explozii.

În timp ce submarinul se întorcea dintr-o misiune în Mediterană, Marina Regală Britanică a anunțat că l-a urmărit timp de trei zile, între 7 și 9 octombrie.

Participând la o operațiune comună NATO, marina britanică a declarat că HMS Iron Duke a monitorizat submarinul rusesc de clasă Kilo și nava de sprijin care îl însoțea, în timp ce acestea traversau Canalul Mânecii spre Marea Nordului.

Sâmbătă, Ministerul Apărării din Țările de Jos a precizat că marina olandeză a escortat ulterior submarinul Novorossiisk și nava de tractare.

Flota rusă a Mării Negre a declarat luni că submarinul, parte a unui grup care transportă rachete de croazieră Kalibr, efectua un „transfer interflote programat”.

„Informațiile difuzate de unele instituții media privind o presupusă defecțiune și, drept urmare, ieșirea de urgență la suprafață a submarinului diesel-electric Novorossiisk în largul coastelor Franței nu corespund realității”,

a transmis serviciul de presă al Flotei Mării Negre, citat de agenția Interfax.

„În conformitate cu regulile internaționale de navigație, submarinele pot traversa Canalul Mânecii doar la suprafață”, a adăugat acesta.

Incidentul survine la două săptămâni după ce Marina Regală Britanică a urmărit o fregată rusă și o navă cargo în trecerea lor prin Canalul Mânecii.

Al Carns, ministrul britanic pentru forțele armate, a declarat că cea mai recentă operațiune a marinei reprezintă „un semn clar că Regatul Unit rămâne ferm alături de aliații NATO pentru a contracara agresiunea rusă”.

În luna iunie, o investigație realizată de BBC a dezvăluit că o navă de război rusă s-a deghizat folosind un semnal de identificare fals în timp ce traversa Canalul Mânecii, alături de două tancuri petroliere aflate sub sancțiuni.

Aceasta naviga împreună cu două nave considerate parte din „flota din umbră” a Rusiei, o rețea de tancuri petroliere cu proprietate ascunsă, utilizate pentru transportul produselor petroliere aflate sub sancțiuni internaționale.