Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl acuză pe Cocoș, care este și prim-vicepreședinte al PNL Brașov, de cumpărare de influență și dare de mită. În dosar mai este implicat un politician local, tot din PNL.

În dosarul DNA mai sunt cercetați Liviu Dragomir (reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov în cadrul CA al Companiei Apa Brașov SA), suspectat de trafic de influență, precum și Florina Carmen Țop Ferghete (președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov SA), suspectată de luare de mită.

De asemenea, sunt cercetați doi funcționari, unul tot de la compania de apă, altul de la o firmă pentru resurse umane din Galați, ambii având calitatea de complici.

Contracte de stat în schimbul unui concurs aranjat

Potrivit procurorilor, Liviu Cocoș i-ar fi promis expertului independent în resurse umane, care avea să supravegheze derularea concursului de ocupare a postului de director la Compania Apa Brașov, mai multe contracte, dacă îl ajută să câștige competiția.

Ajuns interimar pe postul de conducere, Liviu Cocoș l-a angajat pe suspectul Liviu Dragomir în Compania Apa Brașov pentru a-și facilita obținerea postului de director general.

„I-ar fi dat suspectului Dragomir Liviu foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC Compania Apa Brașov SA, în schimbul influenței pe care cel din urmă, în considerarea funcției deținute, de reprezentant al A.D.I.D.A.J. în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA, o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceștia ca, prin încălcarea atribuțiilor lor de serviciu, să îl numească pe suspectul Cocoș Liviu în funcția de director general al companiei respective”, notează DNA.

Potrivit DNA, Liviu Dragomir „a fost angajat în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuțiile și salariul ar fi fost stabilite conform cerințelor sale”.

„De asemenea, în cursul lunii iunie 2025, suspectul Cocoș Liviu, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, i-ar fi dat suspectei Țop Ferghete Floriana Carmen, în calitatea menționată anterior, foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post pentru care nu deținea calificarea necesară și care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca suspecta Țop Ferghete Floriana Carmen să îl selecteze și ulterior să îl numească pe suspectul Cocoș Liviu în postul de director general al SC Compania Apa SA Brașov”, se mai arată în comunicatul DNA.

Procurorii spun că Liviu Cocoș „ar fi fost ajutat de suspecta Suciu Mirela care:

ar fi asigurat executarea tuturor cerințelor formulate de suspectul Cocoș Liviu cu privire la procedura de numire și de efectuare a selecției de către expertul B.

ar fi participat fără drept la interviurile organizate de suspectul B.C., pentru a-l susține pe suspectul Cocoș Liviu, în vederea desemnării acestuia în funcția de director general;

ar fi întocmit actele de angajare ale suspectului Dragomir Liviu, la cererea directă a suspectului Cocoș Liviu;

ar fi stabilit, la indicațiile suspectului Cocoș Liviu, care este cuantumul salariului acordat suspectului Dragomir Liviu, precum și prevederile din fișa postului.”

Liberalii vizați de DNA tunau și fulgerau contra „salariilor de nabab” ale foștilor șefi de la Compania de Apă Brașov

Compania Apa Brașov s-a aflat în centrul unui scandal și la începutul anului, când au ieșit la iveală salariile uriașe pe care le încasau oameni din fosta conducere.

Todorică Șerban, unul dintre cei vizați de perchezițiile DNA, anunța la vremea că „salariile „nesimțite” de la Compania Apa Brașov trebuie să dispară, iar noua conducere va trebui să vină cu o nouă strategie”. După descinderile DNA de joi, Todorică a declarat pentru Bună Ziua Brașov că „nu am calitate nici de inculpat şi nici de suspect. (…) DNA-ul, probabil că în urma unor reclamaţii sau plângeri.”

Sursa: Realitatea din Justitie