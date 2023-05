Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja a relatat faptul ca relația României cu Spania este una cu totul specială. Spania va prelua curând președinția Consiliului UE, implicit și subiectul aderării României la Schengen. Și Spania a făcut recent progrese semnificative pe drumul transformării digitale.

”Astăzi am avut o întâlnire cu prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, doamna Nadia Calviño, împreună cu secretarii de stat spanioli responsabili de digitalizare și comunicații. Am abordat câteva teme cheie și schimb de bune practici: digitalizarea serviciilor publice (identitate digitală, cloud, portofelul digital, securitate cibernetică); alfabetizare digitală; extinderea rețelelor 5G; protejarea intereselor comune strategice în contextul actual de securitate.

Tot astăzi am avut o întrevedere cu președintele Consiliului Superior de Cercetare Științifică, Eloisa del Pino. Am stabilit linii de cooperare științifică în domenii de interes comun și am împărtășit experiențele noastre privind reforma sistemului de cercetare-inovare.

Am avut totodată plăcerea întâlnirii cu comunitatea românească din Madrid, inclusiv experți în IT și studenți români. Le-am spus tuturor că am același vis: să îi vedem cât mai curând întorși acasă.

Cooperarea bilaterală cu Spania, în cadrul parteneriatului strategic care aniversează anul acesta un deceniu, este crucială pentru România Viitorului. Putem scurta drumul către viitor preluând bune practici testate deja aici în dezvoltarea competențelor digitale pentru cetățeni, extinderea rapidă a conectivității și digitalizarea serviciilor publice, dar și în transfer în economie a rezultatelor cercetării. Am găsit la Madrid parteneri serioși și deschiși, gata să sprijine eforturile României.

Mulțumesc în mod special ambasadorului George Bologan și echipei pentru profesionalism și rezultate.” a declarat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Realitatea Din PNL