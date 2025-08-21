Guvernul a anunțat că, începând cu data de 15 septembrie, pașapoartele simple temporare vor include noi elemente criptografice moderne, care vor putea fi verificate prin citire optică. Măsura este menită să crească nivelul de securitate al documentelor și să reducă riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă.

Executivul a precizat că introducerea acestor elemente este necesară pentru că pașapoartele simple temporare, deși sigure, nu dispun de protecția suplimentară a suporturilor digitale utilizate în cazul pașapoartelor electronice. Noile modificări aduc aceste documente mai aproape de standardele celor electronice.

Regulile se vor aplica doar pașapoartelor eliberate pe baza cererilor depuse după 15 septembrie. Cele obținute anterior vor rămâne valabile până la data înscrisă pe document sau până la preschimbarea acestora, conform regimului juridic aplicabil la momentul emiterii.

Prin această hotărâre, autoritățile române aliniază legislația națională la standardele internaționale și europene privind securitatea documentelor de călătorie. Printre acestea se numără recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Regulamentul european nr. 2252/2004 și registrul PRADO.

Guvernul subliniază că aceste măsuri consolidează protecția documentelor de călătorie și asigură respectarea angajamentelor internaționale asumate de România. În același timp, ele răspund nevoii de siguranță sporită pentru cetățeni în contextul mobilității peste granițe.

