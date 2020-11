Sacrificiile pe timp de pandemie, ale Aniei Caill și Ioan Achiriloaie, care ne reprezintă cu cinste în competiții internaționale, sunt numeroase.

Situația de la nivel mondial a dat peste cap și activitatea sportivă, dar cu toate acestea, sportivii de la CSM Corona Brașov, și nu numai ei, caută soluții pentru a se antrena cât mai bine, în speranța că se va respecta măcar o parte a calendarului competițional și pot reprezenta, din nou, cu succes, Brașovul și implicit România, la nivel înalt.

Pentru a fi siguri că își pot face pregătirea, sportiva CSM Corona Brașov, Ania Caill, cea mai importantă schioare a României, și antrenorul ei, Ioan Valeriu Achirioaie, au luat decizia de a rămâne în Austria chiar dacă asta înseamnă să stea câteva luni departe de casă. „Am închiriat un apartament la Wagrain, și chiar ne gândim să rămânem aici până în aprilie. Avem nevoie să avem o siguranță în ceea ce privește pregătirea, iar dacă venim acasă nu știm cum va fi cu călătoriile în această perioadă delicată la nivel mondial. Nu este ușor, pentru că multe stațiuni s-au închis dar am convingerea că ne vom descurca și vom găsi cea mai bună variantă pentru ca Ania să fie în continuare pe pârtie”, spunea Ania.

Ania Caill și Ioan Achiriloaie au încheiat un stagiu de pregătire la Piztal, în Austria, de care antrenorul este foarte mulțumit. „Suntem foarte bine, și foarte mulțumiți de pregătirea pe pârtie. Acum, pentru o săptămână ne vom muta în sala de forță, iar apoi vom căuta din nou stațiuni deschise pentru a ne putea continua antrenamentele. Sperăm ca totul să decurgă normal, să ne putem pregăti iar competițiile programate să se desfășoare”, a spus Ioan Achiriloaie, antrenorul Aniei Caill.

Sportiva Coronei, Ania Caill, spune că acest an a fost într-adevăr atipic, dar că s-a adaptat repede și a găsit de fiecare dată soluțiile cele mai bune pentru ea. „A fost un an diferit, dar asta ne-a motivat să căutăm mereu soluții și să ne facem planurile în așa fel încât activitatea să nu îmi fie afectată prea tare. În primăvară, pe perioada carantinei, eu am ales să stau în în Slovenia, acolo unde situaţia nu era atât de rea şi am avut şi așa cum am mai spus, am avut şansa să încep pregătirea fizică cu preparatorul fizic al slovenului Zan Kranjec, locul 4 mondial. Acum, am ales din nou ce mai sigură variantă pentru noi, și anume să rămânem în Austria, chiar și pentru câteva luni, pentru că aici avem mai multe șanse să găsim pârtii pe care să ne putem antrena. În acest moment îmbinăm pregătirea pe pârtie, cu antrenamentele din sala de forță și sper din suflet ca toate competițiile programate în perioada următoare să se țină, pentru că îmi lipsesc concursurile și îmi este dor de acea atmosferă”, a spus schioarea Coronei.

Ania Caill şi Ioan Achiriloaie speră ca la sfârșitul acestei luni, pe 24 noiembrie, să participe la primul concurs FIS al noului sezon, la Davos, în Elveția, iar apoi, pe 28 noiembrie, să se deplaseze la Val Gardena, în Italia. Prima Cupă Mondială este programată la St Moritz, în Elveția, pe 5 decembrie.

Cei doi au spus că este foarte greu să își fixeze obiective în această perioadă încertă în ceea ce privește competițiile, dar că, desigur, își doresc foarte tare ca Ania să se apropie de apropie de Top 30 şi să urce pe podium in Cupa Europei. „Atunci când nu știi ce concursuri se țin, e greu să îți propui ceva, însă mi-ar plăcea să reușesc cel puțin cât am făcut sezonul trecut sau chiar mai bine. Am muncit enorm în acest an și voi da totul în competițiile care se vor desfășura”, a spus Ania Caill.

În această vară, Ania Caill s-a pregătit și alături de campioana mondială Ilka Stuhec, în Elveția.