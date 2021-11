Să fim oameni! Iulian, un copilaș de câțiva anișori, are nevoie de ajutorul nostru!

Iulian, un băiețel chinuit de autism, are nevoie de ajutorul nostru ca să ducă o viață normală și să se poată bucura de copilărie așa cum orice copil are dreptul să o facă. Iulian are nevoie de o operație urgentă, iar familia nu are banii necesari pentr a o plăti. Așa că apelează la bunăvoința noastră.

Iulia, mama lui Iulian, ne cere disperată ajutorul:

Numele meu este Iulia si sunt mama lui Iulian, un copilaș care a venit pe lume perfect sănătos. Doua ani mai târziu mi-am dat seama ca se întâmpla ceva cu fiul meu, se mișca din ce in ce mai lent așadar am mers cu el la medicul specialist, unde suspiciunile noastre au fost confirmate,a fost diagnosticat cu AUTISM. Dupa o perioada de timp Iulian a inceput pe langa problema care o avea sa aiba dureri insuportabile la dinti,distrugandu-se putin cate putin.In urma controlului la o clinica din BUCURESTI, am aflat ca are o infectia grava care ia distrus maxilarul si trebuie operat de urgent Dintr-o data totul s-a schimbat. Am incercat sa gasesc raspunsuri. De ce? Cum? De ce copilul meu? Nu am găsit răspunsuri și am renunțat la intrebari… AM ALES SA LUPT!Din pacate eu sunt singura ,singurul meu sprijin era tatal meu care ne sustinea terapia dar din pacate are probleme grave de sanatate ,astfel am ramas singuri. Există o operatie urgenta la Bucuresti care costa 4500 de euro, are nevoie urgent pentru a nu ii se raspandi infectia si pentru a putea manca fara a mai plange la acesta varsta frageda de dureri.Vestea bună, este că Iulian poate să fie ajutat, starea lui poate fi îmbunătățită, cu multe terapii. Cu cât se lucrează mai mult cu el, cu atât are șanse mari de integrare. Cu credinta in dumnezeu si in milostenia dvs facun apel la dvs pentru a îmi ajuta baietelul să beneficieze de ședințele necesare de terapie, atât psihică, cât și fizică. Fiindcă Iulian este crescut doar dea mine, nu îmi permit să acoper costurile necesare. Ba mai mult, cu greu reușeșce să acoper toate cheltuielile de întreținere și chiria, lunar, de una singură. Fără sprijin, Iulian nu va putea beneficia de ajutor!

Donatii se pot face in conturile de mai jos, TITULAR IVASC IULIA VIORICA:

RO85 RNCB 0059 1134 6696 0001

REVOLUT @IULIAIVASC Paypal [email protected] https://paypal.me/IuliaViorica?locale.x=en_US 00VA IMPLOR AJUTATINE

Tot ceea ce vreți să știți despre acest caz, în linkurile de mai jos:

https://www.facebook.com/donate/595148188492027/3074695656141668/

https://www.facebook.com/groups/289560199172435/permalink/438354177626369/