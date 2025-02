Roberta Flack, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii soul și R&B, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Artista americană, cunoscută pentru piese emblematice precum „Killing Me Softly with His Song” și „The First Time Ever I Saw Your Face”, a decedat pe 24 februarie 2025, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă, precizează Radio România Cultural.

Născută pe 10 februarie 1937 în Black Mountain, Carolina de Nord, Flack și-a demonstrat talentul muzical încă de la o vârstă fragedă, începându-și cariera ca pianistă.

A fost una dintre primele artiste care a îmbinat jazz-ul, soul-ul și folk-ul într-un stil unic, aducând sensibilitate și profunzime în interpretările sale.

Flack a fost prima artistă care a câștigat în ani consecutivi premiul Grammy pentru Înregistrarea Anului.

În 1973, a fost recompensată pentru „The First Time Ever I Saw Your Face”, și în 1974, pentru „Killing Me Softly with His Song”, care a fost reinterpretat ulterior de Fugees.

Alte cântece de succes includ „Feel Like Makin’ Love”, „Where Is the Love”, și „The Closer I Get to You”, ultimele două fiind duete cu Donny Hathaway.

În 2022, Roberta Flack a fost diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă gravă care i-a afectat treptat capacitatea de a cânta și de a vorbi.

Cu toate acestea, artista și-a păstrat pasiunea pentru muzică și a continuat să fie activă în proiecte legate de educație muzicală și drepturile artiștilor.

Într-un interviu din 2023, Flack declara că, deși nu mai poate cânta, își dorește ca muzica ei să inspire generațiile viitoare. „Fiecare notă pe care am cântat-o a venit din inimă și sper că va rămâne cu oamenii mult timp după ce eu nu voi mai fi aici”, spunea artista.