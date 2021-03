Robert Elek a venit la SR Braşov în această iarnă, după o experienţă la o altă echipă din Liga 3, CSA Steaua Bucureşti. Atacantul nu a avut nevoie de mult timp pentru acomodare şi a arătat de la început că va fi unul dintre oamenii importanţi din angrenajul lui Liviu Nicolae. Elek a marcat toate golurile de până acum ale echipei în partea a doua a sezonului, două la Odorheiu Secuiesc şi două acasă cu CSO Plopeni.

„Mi-am dorit să vin la această echipă. Am vrut să revin acasă, pentru că eu sunt stabilit la Braşov din 2011 şi acum a apărut această ocazie. Era un vis al meu să joc pentru echipa Braşovului. Am mai avut o şansă în trecut, dar atunci nu s-a putut. Eram golgheter la Tărlungeni, iar Cornel Ţălnar m-a chemat într-un cantonament la FC Braşov. Am jucat într-un amical cu RÂşnov, iar la final mi-a spus că nu mă ţine. Mă bucur însă că pot juca la această echipă acum. Nu a contat pentru mine situaţia din acest moment, am vrut să vin chiar şi în aceste condiţii grele. Îi cunoşteam pe unii dintre băieţi, iar acomodarea nu a fost una dificilă. Am găsit aici mulţi jucători tineri, valoroşi. Tinereţea lor şi experienţa noastră, a celor, mai în vârstă, poate duce la rezultate frumoase. Pe antrenorul Liviu Nicolae îl cunosc de mult. Se implică total şi îmi place mult cum gândeşte. Se vede că a studiat în străinătate, sunt încântat să lucrez cu el”, a declarat Robert Elek, care e convins că SR Braşov se poate implica în lupta pentru promovare: „Am marcat 4 goluri în primele două meciuri pentru că băieţii m-au ajutat. Suntem o echipă care atacă, iar pentru un vârf e important să aibă parte de mingi în careul advers. Dacă la început depindeam de alţii, acum, după cele două etape jucate în acest an suntem doar la mâna noastră. Dacă ne vom câştiga meciurile, vom termina pe locul 2 şi vom merge în barajul de promovare. E important că nu mai depindem de alţii şi vom face tot ce ţine de noi să ducem această echipă în eşalonul superior. Nu trebuie să punem presiune pe cei tineri, noi, cei mai experimentaţi, trebuie să gestionăm situaţia. Este o şansă de care vrem să profităm. Pentru asta muncim. Acest grup merită să aibă rezultate”.

Noul atacant al echipei braşovene a vorbit şi despre implicarea fanilor, care s-au mobilizat şi la meciul cu Plopeni au cumpărat aproape 3.000 de bilete virtuale: „Această echipă este în viaţă datorită lor. Le mulţumim pentru tot ce au făcut. Împreună, jucători, antrenori, conducere, fani, putem reuşi. Braşovul merită o echipă frumoasă, care să ajungă din nou acolo unde îi este locul şi sper că din vară se va întâmpla ceea ce îşi doresc toţi cei care iubesc fotbalul în Braşov”.