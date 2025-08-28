Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, 28 august, în intervalul orar 08.00 – 17.00, circulația rutieră este restricționată pe a doua bandă a autostrăzii A7 Ploiești-Buzău, pe tronsonul kilometric 0+600 de metri – 1+260 de metri, pentru montarea panourilor fonoabsorbante.

Traficul este restricționat pe sensul de mers spre București al autostrăzii A1 București-Pitești, la kilometrul 11, fiind deviat pe sensul de mers spre Pitești, unde se circulă pe o bandă pentru fiecare direcție, pentru a permite efectuarea de lucrări specifice la structura de rezistența a podului peste D.N.C.B.

Până la data de 30.08.2025, pe Autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, în vederea executării de lucrări de reparații la rosturile de dilatație.

Până la data de 08.09.2025, circulația rutieră este închisă pe Autostrada A1 sensul Pitești – București, la kilometrul 11, pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la pasajul de cale ferată. În această perioadă, traficul se desfășoară deviat pe sensul către Pitești, unde se circulă în ambele direcții.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță!