De miercuri, 2 iunie, încep înscrierile în creșe. Acestea se vor face on-line, pe site-ul www.cresebrasov.ro – secțiunea Inscriere în creșe.

– Stabilirea criteriilor de departajare se face conform noului regulament, adoptat la finalul lunii aprilie –

Începând de miercuri, 2 iunie, ora 14.00, și până în data de 30 iunie, ora 15.00, brașovenii pot depune, on-line, solicitările de înscriere a copiilor la cele 9 creșe care vor funcționa în anul școlar 2021-2022, cu un total de 925 de locuri. Formularul de înscriere va fi disponibil începând cu această dată pe site-ul Serviciului de Creșe, www.cresebrasov.ro, secțiunea Înscriere creșe. În cazul în care sunt persoane care nu au posibilitatea de a depune această solicitare on-line, o pot depune personal la creșa pentru care optează.

Criteriile de departajare a solicitărilor sunt cele stabilite prin Regulament de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, adoptat de Consiliul Local în ședința din luna aprilie.

Prin adoptarea noului regulament au fost introduse o serie de modificări, unele venite în urma propunerilor venite din partea părinților, în perioada de dezbatere publică. Cele mai importante sunt cele care vizează introducerea unor noi criterii de departajare.

Astfel, copiii care au un frate sau o soră minor/ă, care urmează o formă de învățământ în proximitatea creșei, dar nu mai mult de 1000 m, vor primi încă două puncte. Măsurarea distanței se va realiza prin intermediul Google Maps, pe cale pietonală.

Alte criterii de departajare nou introduse (aplicabile în cazul în care sunt dosare cu același număr de puncte) sunt: frecvența copilului la cel puțin 75% din activitatea anuală a creșei în anul precedent – 5 puncte; ambii părinți lucrează sau fac dovada că vor relua lucrul – 4 puncte; frate/soră în creșă – 2 puncte.

Cele 10 criterii de departajare, conform regulamentului, sunt:

1. vârsta copilului (conform certificatului de naștere),

a) între 0 și 1 an = 2 puncte.

b) între 1,1 și 1,6 ani = 3 puncte

c) între 1,7 și 2 ani = 4 puncte.

d) între 2,1 și 2,6 ani = 5 puncte.

e) între 2,7 și 3 ani = 1 punct.

2. dosar aflat în așteptare din anul școlar precedent depunerii cererii de înscriere în creșă;

3. domiciliul părinților/reprezentanților legali (dovedit prin copie după actul de identitate)

a) domiciliul părinților/reprezentanților legali în Mun. Brașov = 5 puncte pentru fiecare părinte/reprezentant legal.

b) reședința, părintelui/reprezentantului legal în Mun. Brașov = 2 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

c) domiciliul și reședința părinților/ reprezentanților legali în afara Mun. Brașov = 1 punct pentru fiecare părinte/ reprezentant legal.

4. activitatea părinților/reprezentanților legali

a) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează = 5 puncte

b) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului = 2 puncte

c) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care este șomer = 3 puncte

d) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care nu lucrează sau nu poate face dovada că lucrează = 1 punct.

e) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile) (dacă este cazul) = 5 puncte,

f) pentru fiecare părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare, pentru handicap grav sau accentuat) = 8 puncte.

5. familie cu mai mulți copii minori aflați în întreținere (se atașează copie după certificatele de naștere ale fiecărui copil) = 2 puncte pentru fiecare copil. Nu se ia în calcul copilul pentru care se depune cererea de înscriere în creșă.

6. familie monoparentală (cu un singur părinte) (se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces/act notarial care să demonstreze că are în întreținere copilul, după caz) = 10 puncte.

7. categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se vor puncta cu 5 puncte (se atașează ancheta socială/planul de servicii întocmit de D.A.S. Brașov sau Direcția Generală pentru Protecția Copilului, hotărâri judecătorești sau acte medicale, după caz).

Sunt categorii vulnerabile, aflate în situații de risc:

a) copilul cu dizabilități/ probleme de dezvoltare psiho-motorii,

b) copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii,

c) copilul aflat în plasament în familie,

d) copilul aflat în situații de risc.

8. părintele/reprezentantul legal are calitatea de angajat al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov = 5 puncte.

9. copil cu frate/soră în creșă = 2 puncte.

10. copil cu frate/soră minor/ă care urmează o formă de învățământ în proximitatea creșei, dar nu mai mult de 1000 m = 2 puncte.

Creșele care vor fi funcționale din anul școlar 2021-2022 sunt:

− Creșa nr. 1 din str. Carierei nr. 20 cu 150 locuri,

− Creșa nr. 2 din str. Mecanicilor nr. 7 cu 100 locuri,

− Creșa nr. 3 din str. Brazilor nr. 68 cu 80 locuri,

− Creșa nr. 4 din str. Aurora nr. 6 cu 140 locuri,

− Creșa nr. 5 din str. T. Vladimirescu nr. 33 cu 140 locuri,

− Creșa nr. 6 din str. Prahova nr. 26 cu 75 locuri,

− Creșa nr. 7 din str. Cocorului nr. 6 cu 60 locuri,

− Creșa nr. 8 din str. Jepilor nr. 1 cu 100 locuri,

− Creșa nr.9 din Brașov, str. Apollo nr. 2 cu 80 locuri.

Sorin Toarcea,

Purtător de cuvânt al Primăriei Brașov