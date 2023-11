Abia astăzi firma Ead.ro a reușit să închidă cea mai recentă tranșă de cash către Liga Profesionistă de Fotbal cu care are contract pentru transmisia meciurilor din Superliga sponsorizată de Superbet. De ce au întârziat “milionarul” Adi Tomsa și Orlando Nicoara plata nu știm, că vorba aia, ei se laudă că au bani de ne îngroapă. Dar sursa noastră e supersigură: a fost o întârziere, abia azi s-a achitat, potrivit solidnews.ro

E supărare mare pe la mogulii din Telecom. Teszari azi a “deversat” cu un material plângăcios, ca și cum ar trebui ca Statul Român să îi facă o statuie să își plătească taxele.

Dar bomba e alta. Ieri discutam despre incompatibilitatea crasa a lui Orlando Nicoara, asociatul lui Adi Tomsa din firma Ead.ro, care a cumparat drepturile sportive pentru transmisiunile din Liga 1. Spuneam, printre altele, ca Nicoara face un promo desantat acestei industrii a pariurilor.

Azi va spun si de ce. Pentru ca, intr-o actiune pe silent, domnul Nicoara Orlando si-a pus taticul pe numele sau Lazar Nicoara sa vanda 40 la suta din firma N.RO Agentia de Stiri SRL catre firma D Craig Holding SA, vehiculul de investitii detinut de boss-ul Superbet, Sacha Dragic, liderul industriei de pariuri din Romania (si nu numai, caci in firma ce opereaza la nivel european e foarte puternica, de vreme ce Dragic l-a recrutat ca sef de CA pe fratele Ursulei von der Leyen, sefa Comisiei Europene).

D Craig Holding este jucaria pentru investitii a lui Sacha Dragic, galaxie de firme care arata asa:

Un lucru foarte interesant de mentionat este ca tranzactia asta a avut loc in februarie 2023 si a ramas “umbrita”. Nici macar facturistul de la Pagina de Media nu a avut voie sa o pomeneasca.

De acum inainte, asadar, putem sa il consideram si pe Sacha Dragic, regele Superbet, patron de presa. Este o declaratie de intentie foarte interesanta pe care as vrea sa o citim cu cateva chei care imi apartin.

Prima constatare ce nu poate fi tagaduita este aceea ca Orlando Nicoara a dat jos din pod obrazul ala gros de meltean antreprenorial si imbarliga total imoral prezenta sa in business-ul EAD.ro, ce controleaza supravietuirea cluburilor din Liga 1 prin drepturile de transmisie TV ale meciurilor cu cea din firma ce detine News.ro, si in care tocmai a intrat ca actionar patronul celei mai puternice case de pariuri din Romania.

Moralistii de la GSP, Prosport, Hotnews, G4Media sau chiar marele CTO ce parere au? E bine, nu e bine? Sa ne lumineze

Incompatibilitatea e cel putin morala, dar tot as vrea sa stiu si care e punctul de vedere al FRF si al LPF.

Va spuneam ieri cum Nicoara se foloseste de prezentatorii de la DigiSport sau de vedetele branduite cu Superbet, pentru a altera perceptia opiniei publice asupra unor evenimente din sportul romanesc.

De-acum e pe fata. Cenzura la News.ro a intervenit chiar din ziua intrarii lui Sacha Dragic in actionariatul site-ului de stiri: nicaieri nu a fost mentionata tranzactia, mucles din februarie pana azi.

A doua constatare e ca industria pariurilor din Romania nu mai are nicio rusine in a investi chiar si in domenii sensibile cum e presa. Dragic sta pe o resursa never ending de bani, caci pariurile asta inseamna, bani luati de pe fraierii care pierd.

A intrat in asigurari, energie, il intereseaza orice domeniu juicy, a luat chiar si actiuni la Untold, festivalul pornit de la Cluj si care va avea o exprimare internationala solida (primul Untold “extern” va fi in Dubai).

A treia perspectiva e cea mai grea. Sacha se aliniaza, dar nu direct, ci printr-o firma de-a lui Orlando in care Tomsa, omul lui Teszari, nu e, exact la interesele si obiectivele Grupului de la Cluj din care face parte de cativa ani si domnul Florian Coldea, fostul nr. 2 din SRI. Or eu il stiam pe domnul Sacha Dragic un om liber care a fost sub “magia” lui Coldea, dar care si-a “platit” libertatea.

(Ilustratie cu prima pagina de azi a News.ro dominata de reclama la Superbet)

De ce ar vrea unul ca Dragic sa cumpere actiuni in proportie de 40 la suta la News.ro, un site de stiri de rahat cu cifra mica de afaceri si trafic spre zero?

Si nici business nu e!

Lipsa de oua a lui Orlando Nicoara in a-si asuma noul stapan intrat in actionariat este cu atat mai rusinoasa cu cat baiatul asta fara scrupule a avut tupeul acum cateva zile sa le faca morala jurnalistilor GSP ca nu au acceptat presiunile industriei de pariuri pentru influentarea editoriala a publicatiei.

Nesimtitul de Nicoara chiar recunoaste intr-o declaratie ca el insusi a PRESAT pentru ca jurnalistii de la GSP sa fie obligati sa renunte la sintagma “Liga 1” sau “prima divizie” si sa se refere la SUPERliga, evident denumirea care a fost aleasa de Superbet, sponsorul competitiei.

Deja conflictul de interese al lui Orlando s-a transformat in santaj si distrugerea unei redactii. Azi, Catalin Tolontan a semnat ultimul editorial in GSP, redactie aneantizata de proprietarii sensibili la industria pariurilor.

Va rog eu sa cititi declaratia de mai jos data la 3 noiembrie de Orlando Nicoara (care era deja asociat de 8 luni cu regele Superbet, dar a blocat in mass media informatia):

„Dan Udrea, de la GSP, scrie azi in Libertatea si Gazeta Sporturilor un editorial in care acuza interventia caselor de pariuri in editorial. El spune ca unul dintre actionarii companiei le-a cerut jurnalistilor sa scrie Superliga si Cupa Romaniei Betano cand se mentioneaza aceste competitii. Ca unul care a semnat contractul cu Superbet, pentru Superliga, ma autodenunt si spun ca si eu i-am cerut lui Catalin Tepelin ca acest nume sa fie folosit in editorial. Pentru ca asa se numeste competitia. Doar ca, evident, nu la nivelul mentionat de Udrea in editorialul lui. Pentru ca nu cred ca Superbet a cerut vreodata ca un articol sa arate asa cum il prezinte Udrea. De fapt sunt sigur ca nu a cerut pentru ca e RIDICOL. Si cand spun ca nu cred ma bazez pe faptul ca o astfel de regula ar fi trebuit, cata vreme o ceri altora, sa fie macar implementata pe propriul site. Iar daca ma duc pe siteul Superbet, in sectiunea de stiri, citesc, intr-o cronica despre derby-ul Olteniei: „Un punct în două jocuri de CAMPIONAT a scos FCU 1948 Craiova, de când a fost preluată de Giovanni Costantino. Dar, este de notat că în ambele jocuri, ”juveții” au fost prejudiciați de arbitraj. A fost un 1-1 la Politehnica Iași, cu un gol egalizator venit în inferioritate numerică, apoi un 2-3, acasă cu UTA. Miercuri, doljenii au învins cu 1-0 la SCM Zalău, în Cupă. Ultima izbândă din CAMPIONAT datează din 15 septembrie, 1-0 la Dinamo București.” In material este folosit de trei ori termenul „campionat” si o data „prima divizie”. In timp ce termenul Superliga este folosit de doua ori. Cum sa ceara Superbet ceea ce sugereaza Udrea cand ei nu fac asta nici macar pe propriul site? Din ce citesc in materialul lui Udrea si din ce stiu, practic intreaga revolta de la GSP, plecarea lui Catalin Tepelin, renuntarea de catre GSP la Catalin Tolontan, care ramane insa la Libertatea, posibil si inchiderea printului pleaca de la aceasta cerinta. Acum, la cat ma pricep eu la presa, aceasta cerinta nu este o ingerinta editoriala. Pentru ca respectivele competitii asa se numesc: Superliga si Cupa Romaniei Betano. Nimeni nu a cerut sa se scrie ca Superbet sunt cei mai tari, iar Betano cei mai mari. Jurnalistilor li s-a cerut sa mentioneze in materiale numele celor doua competitii”. (declaratie facuta de Orlando Nicoara)

Ba da, Orlando, este ingerinta editoriala, un gest de maxima jegozenie! Faptul ca Superbet baga sute de mii de euro in reclama la GSP, nu inseamna ca poti influenta jurnalistii sa dea limbi in fund companiei de pariuri, daca nu vor sa se refere la Liga 1 ca la SUPERliga.

Nu vede nimeni stridenta acestui gest, acestui conflict periculos de interese?

Inchei cu un pasaj din ultimul editorial de azi al lui Catalin Tolontan care dezvaluie adevarata miza a lui Sacha Dragic si a altora ca el, care vor sa cumpere media pentru a SANTAJA Statul sau Puterea ca sa influentezi legi sau reglementari ale industriei de pariuri. Când a auzit că, prin acea asociație, noi, ziariștii, am fi urmat să ”ne opunem proiectelor legislative care vor să schimbe legislația pariurilor” (atenție, e documentat!), unei colege de la GSP i-a căzut cafeaua în poală. Înțelesese. Dacă acceptam, azi puteam fi audiați de procurori. … ne puteau întreba dacă coalizarea dintre o companie de media și firmele de pariuri care dau bani publicației nu e o acțiune comună, în detrimentul unor terțe părți. Pe de o parte încasezi bani din publicitate, pe de altă parte presezi mediatic autoritățile statului, ca să îți favorizeze partenerii care-ți dau bugetele. În acest caz, celelalte industrii sau firme sunt defavorizate, doar pentru că ele nu ne dau bani sau nu dau bani suficienți. (editorial Catalin Tolontan)

Sigur, Sacha Dragic nu are nevoie ACUM de influenta asupra guvernului. O are deja. A sponsorizat filmul Miami Bici 2 al noii jucarii de imagine Codin Maticiuc, conbuzoian cu premierul Marcel Ciolacu

Stiti ce vreau sa va mai spun? Acum o luna jumate, premierul Ciolacu efectiv crapa de furie si revolta la adresa mafiei pacanelelor.

Dar… au trecut mai bine de 50 de zile si normele de metodologice de “disciplinare” a mafiei pacanelelor nu au sosit. S-o fi… “rezolvat”?

sursă: strictsecret.substack.com