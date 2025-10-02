În contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul pentru Situații de Urgență, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), au dispus o serie de măsuri pentru gestionarea situațiilor care pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate în perioada următoare.

Astfel, preventiv, au fost dispuse următoarele:

•Activarea grupei operative a DSU, împreună cu IGSU, pentru monitorizarea situațiilor înregistrate și dispunerea măsurilor suplimentare pentru eficientizarea misiunilor de răspuns;

•asigurarea permanenței în localitățile vizate de codurile de vreme rea, la nivelul autorităților locale.

•Convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și a centrelor județene de coordonare și conducere a intervențiilor ( CJCCI) în județele aflate sub incidența codurilor roșii și portocalii;

•Informarea permanentă a populației, prin intermediul canalelor oficiale.

Dacă situația o va impune, inspectoratele pentru situații de urgență pot realiza manevra de forțe și mijloace care să intervină în sprijinul județelor afectate.

Prin aceste acțiuni se urmărește limitarea efectelor fenomenelor prognozate și intervenția rapidă acolo unde va fi nevoie, dacă situația o va impune.

*Recomandări pentru populație*

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, respectați următoarele măsuri:

❎Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru recomandări actualizate.

❎Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

❎Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

❎Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

❎În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

❎Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

❎Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

❎În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

⸻

Autoritățile sunt mobilizate și pregătite să intervină, dar este esențial ca fiecare cetățean să rămână vigilent și să respecte recomandările transmise.