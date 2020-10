Râșnovul face scorul etapei în Liga 3! Corona și SR Brașov, câte un punct!

În etapa a 7-a a Seriei a 5-a din Liga 3 de fotbal, SR Brașov, Corona Brașov și Olimpic Cetate Râșnov au avut programate meciuri astăzi.

Pe Stadionul Tineretului, SR Brașov a terminat la egalitate, scor 2-2, cu CS Blejoi. Oaspeții au deschis scorul chiar în minutul 4, însă galben-negrii au întors rezultatul prin golurile marcate de Horia Popa, în minutul 14 și Cenk, în minutul 60. Oaspeții au egalat în minutul 88.

În deplasare, liderul seriei, Corona Brașov, a terminat la egalitate, scor 1-1, în compania formației CSO Plopeni. Golul brașovenilor, primul al partidei, a fost marcat de Burlacu, în minutul 16. La finalul partidei, antrenorul Coronei, Călin Moldovan a declarat că speră ca ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua a partidei să fie un semnal de alarmă pentru jucătorii lui care trebuie să arate altceva în teren.

„A fost un meci în care fotbalul ne-a arătat clar că nu iartă. Am ratat patru ocazii bune de a marca şi de a ne duce la 2-0, însă din păcate am primit gol foarte uşor, la o fază care nu anunţa nimic, iar apoi nu am mai reuşit să înscriem ca să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte. Sper ca ceea ce s-a întâmplat în teren în repriza a doua să fie un semnal de alarmă pentru jucători. Trebuie să fie conştienţi de greşeli şi să le repare într-un timp cât mai scurt pentru că etapele de campionat nu s-au terminat. Dacă vrem să emitem pretenţii, atunci este nevoie să arătăm mai mult în teren decât am arătat astăzi în partea a doua a jocului”, a spus tehnicianul Coronei.

Fără victorie în primele șase etape, Olimpic Cetate Râșnov s-a dezlănțuit astăzi și a învins, pe propriul teren, cu 5-1 (2-0) pe Astra 2 Giurgiu.

Cu 17 puncte acumulate, Corona Brașov rămâne pe primul loc, iar SR Brașov este pe locul secund, cu 14 puncte. Olimpic Cetate Râșnov are 6 puncte și a scăpat de ultima poziție a clasamentului. Vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul Tineretului va avea loc derby-ul local dintre Corona și SR Brașov. Într-un meci disputat ieri, Kids Tâmpa Brașov (locul 8, șase puncte) a fost învinsă, pe propriul teren, de KSE Târgu Secuiesc, scor 0-2.

