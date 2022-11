FC Brașov a profitat de pauza competițională și a jucat, astăzi, un meci amical, pe Stadionul Tineretului, contra Rapidului.

Giuleștenii s-au impus cu 1-0, la capătul unui meci cu puține ocazii. Singurul gol al confruntării a fost marcat de Andrei Ciobanu, în minutul 16. Acesta a punctat cu un șut superb, de la peste 20 de metri. De la gazde, Tudor Saim a ratat cea mai mare ocazie, în prima repriză.

Am reușit să aducem Rapidul la Brașov. o echipă care mie îmi e foarte dragă. O echipă de renume în fotbalul românesc, mai ales prin tot ceea ce s-a întâmplat anul acesta. A fost un amical în care am putut să ne dăm seama care este nivelul nostru. Ambele echipe am făcut un joc bun. Noi ne-am ridicat în multe momente la nivelul Rapidului. Cel mai important este că am reușit să rulez tot lotul și nu a ieșit nimeni accidentat. Cred că a fost un spectacol frumos. M-am simțit extraordinar la Rapid. Pe Giulești sunt chiar mai iubit decât la Timișoara. Este o relație de respect între mine și suporterii Rapidului. Urmează meciurile cu Steaua și Dinamo. Sunt partide foarte dificile, contra unor adversari redutabili. Sunt cam decisive aceste dueluri pentru noi. Nu mai avem voie să pierdem puncte. Este greu pentru noi să mai prindem playoff-ul. Am pierdut puncte importante în acest sezon.