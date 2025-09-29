Programul Rabla 2025 vine cu o schimbare majoră: înscrierile nu mai sunt făcute de dealerii auto, ci direct de către persoanele fizice interesate. Procedura începe marți, 30 septembrie, la ora 10:00, și rămâne deschisă timp de aproximativ o lună sau până la epuizarea fondurilor.

Înscrierea se face online, prin aplicația AFM disponibilă pe site-ul www.afm.ro.

Criterii de eligibilitate pentru persoane fizice:

domiciliul sau reședința în România;

plata la zi a taxelor și impozitelor;

lipsa condamnărilor pentru infracțiuni de mediu;

predarea unui autovehicul uzat către un colector autorizat;

radierea mașinii vechi din circulație.

Vehiculul predat trebuie să fie înmatriculat în România, să aibă cel puțin 8 ani vechime și să fie funcțional.

Pașii pentru înscriere:

Crearea unui cont în aplicația AFM. Încărcarea documentelor în termen de 10 zile. Alegerea unui dealer autorizat din program. Verificarea dosarului de către AFM (maxim 20 de zile). Predarea și radierea vehiculului vechi (în maximum 90 de zile). Achiziția unei mașini noi în termen de 90 de zile de la predarea celei vechi.

Fiecare solicitant poate primi maximum două ecotichete, câte unul pentru fiecare vehicul cumpărat.

Bugetul programului: 200 de milioane de lei pentru persoane fizice.

80 de milioane lei: mașini pe benzină (inclusiv GPL/GNC), hibride și motociclete.

120 de milioane lei: plug-in hibride, electrice, vehicule pe hidrogen și motociclete electrice.

Valoarea ecotichetelelor în 2025:

18.500 lei pentru mașini 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

15.000 lei pentru plug-in hibride și motociclete electrice.

12.000 lei pentru hibride clasice.

10.000 lei pentru mașini pe benzină (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

Față de planul inițial, sprijinul pentru achiziția unui vehicul electric a fost redus la jumătate: de la 37.000 lei la 18.500 lei.

Sursa: Newsinn