PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după decizia de a tăia indemnizațiile pentru veteranii de război. Marius Budăi a declarat ironic în exclusivitate la Realitatea Plus, că, „s-a economisit suma fabuloasă de 25.000 de euro pe an și am rezolvat bugetul țării”.

Fostul ministru al Muncii spune că ar trebui ca premierul să ia măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor.

„Sunt 418 de văduve de veterani de război și 411 sunt veterani de război. De la acești oameni s-a economisit fabuloasa sumă de 11.300 de lei lunar. Adică 2.000 de euro pe lună, înmulțit cu 12 luni, ținând cont că mai avem și după.

Deci undeva la 25.000 de euro pe an, am „rezolvat” deficitul bugetar. Haideți să facem reforme reale care se ducă la reducerea cheltuielilor. Dacă tăiem cu barda, aș putea spune așa, dintr-o dată 10%, primul își dă afară trei angajați. 25 ori 10%, 2.2.5, dă afară 3 angajați, la 22 de angajați, omul nu mai are cu cine lucra. Și de aia am spus noi PSD, hai să facem o analiză clară și să venim cu soluții eficiente, nu așa de sus, 10% din locurile ocupate…și am rezolvat problema.

Nu am rezolvat problema, ci am creat mai multe probleme. Și nu trebuie să uităm, chiar dacă trebuie să dăm afară, facem vreun plan pentru oamenii, avem soluții pentru ei, ne gândim la ei, eu cred că trebuie să ne gândim”, a declarat Marius Budăi pentru Realitatea Plus.