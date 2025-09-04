Curtea Johannes Honterus a Bisericii Negre din Brașov va fi reabilitată cu bani europeni.

Un proiect în valoare de peste 25 de milioane de lei a primit finanțare prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru și va beneficia de peste 20 de milioane de lei nerambursabili.

Aceste fonduri se adaugă celor deja accesate pentru Bastionul Postăvarilor și Biserica Sfântul Nicolae, cu care se ajunge la un total de 12,5 milioane de euro numai în acest an.

Reprezentantul ADR Centru, Nicolae Mărginean:

Autoritățile publice locale din municipiu Brașov și alți actori locali au înțeles că investițiile în reabilitarea patrimonului sunt deosebit de importante, de aceea restaurarea curții Bisericii Negre ridică la mai mult de 12,5 milioane de euro investițiile locale pentru regenerare urbană finanțate din Programul Regiunea Centru.

Proiectul „Restaurarea curtii Bisericii Negre” urmărește reabilitarea, conservarea și îmbunătățirea infrastructurii religioase și turistice locale, prin restaurarea caracterului medieval al curții, evidențierea clădirilor ce definesc conturul spațial și diversificarea funcțională a Bisericii Negre.

Intervențiile preconizate se vor desfășura strict asupra spațiului public exterior și presupun o serie de amenajări ale finisajelor suprafețelor de călcare și a rețelelor de utilități aferente. Nu se vor amplasa construcții pe spațiul curții. Finalizarea investiției este prevăzută pentru luna iulie 2029.

Lucrările care se vor executa constau în: înlocuirea macadamului existent cu un sistem de pietriș stabilizat, păstrarea și completarea rigolelor deschise pavate și a unor zone pavate cu piatra de râu, diminuarea prezenței vizuale a capacelor de canalizare, lucrări de protejare a fundațiilor clădirilor adiacente împotriva intemperiilor, restaurarea acceselor în Biserica Neagră și în clădirile adiacente cu covoare de piatră cu inscripționarea pe una dintre lespezi a câtorva date din istoria fiecărui imobil.

Pentru accesibilizarea zonei se vor îndepărta împrejmuirile metalice din jurul statuii lui Johannes Honterus și a Bisericii Negre și se vor amenaja accesele rutiere pentru trafic ocazional (aprovizionare, intervenții etc). Se va amplasa mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi și o fântână/cișmea confectionațe din piatră, lemn și bronz.

Iluminatul public și cel arhitectural vor fi și ele reabilitate.

Sursa: Realitatea de Brasov